SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Culto

Óperas de quince minutos llegan a GAM

Dirigidas por Paolo Bortolameolli, tres óperas de bolsillo del compositor Miguel Farías se presentarán en GAM con temas contemporáneos y textos de autores chilenos. Serán tres funciones que traerán el mundo de la lírica en un formato íntimo y que el público podrá conocer en tres funciones entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.

Por 
Equipo de Culto
Óperas de quince minutos llegan a GAM

Llega una carta de la escuela de magia más famosa del mundo, la muerte ronda a una pareja de ancianos y un mesero canta ópera mientras atiende mesas, son las historias que se podrán disfrutar en GAM con una nueva disciplina que llega al centro cultural: la nueva ópera.Se trata de las creaciones de Ópera de Bolsillo, que trae por primera vez a GAM, la ópera en formato de 15 minutos, con composiciones que exploran temas contemporáneos, tópicos históricamente poco representados y libretos basados en cuentos.

“El ciclo de nueva ópera en GAM abre un novedoso espacio a la creación contemporánea y amplía las posibilidades para los artistas de desarrollarse más allá del repertorio tradicional. La ópera es un género artístico completo, porque en él convergen una serie de otras disciplinas como la música, la literatura, las artes escénicas, la iluminación, el maquillaje, vestuario, lo escénico entre otras. El formato de duración corta ayuda a un público que quizás no está acostumbrado a venir a estos espectáculos y además, contaremos con artistas de lujo que nos entregarán una experiencia única.”, comenta la directora ejecutiva de GAM, Alejandra Martí Olbrich.

Para su director, Paolo Bortolameolli, la ópera es una expresión artística que se va adaptando al tiempo en que nace: “Creo que la nueva ópera busca mantener vigente esta forma de expresión, pero que nos hable a nuestro tiempo. Y en este caso, el concepto de ópera de bolsillo, tiene que ver con óperas que sean breves, con muy pocos cantantes, muy pocos elementos de escenografía y muy pocos músicos, para que se pueda montar incluso en el living de tu casa”, señala.En cada función se representarán tres óperas interpretadas por los cantantes Valeria Vega, Pedro Alarcón y Carlos Díaz, acompañados por violín, cello, clarinete y percusión.

“El Sombrero Seleccionador” narra cómo una joven recibe tardíamente una carta de invitación a Hogwarts. En el monólogo, lleno de humor, la autora se entrega a la experiencia por extraña y atemporal que ella la sienta. Un libreto basado en un cuento del libro “Pelusa Baby” de Constanza Gutiérrez.

“Formas de ganar” el cielo es protagonizada por una pareja de ancianos que discuten cómo se puede ir al cielo. Él asegura que va a morir e insiste en que su esposa le ponga dos monedas sobre sus ojos para que su alma no se quede rondando. A medida que la anciana comprende quién le ha dado esas ideas, el perdón y la redención cobran relevancia. El libreto se inspira en un texto del libro “La muerte viene estilando” de Andrés Montero.

Finalmente “Médula”, un estreno con libreto del mismo Miguel Farías, está basado en un cuento de Kafka, y trata sobre un mesero venezolano que atiende un restaurant francés. Les cuenta a los clientes pedantes, que en Venezuela cantaba opera. Una historia verídica que será cantada por el protagonista que vivió esta experiencia: el tenor Carlos Díaz.“Las óperas bolsillo las compongo como una especie de serie, como si estuviéramos viendo Netflix, pero en verdad estamos yendo a la ópera. Me inspiro en cosas cotidianas o vinculadas a la literatura de nuestros mejores escritores. Quiero acercar la disciplina a un público que no está acostumbrado a sentarse tres horas a ver la gran ópera, acá son 15 o 20 minutos cada una y en un escenario de excelencia”, cuenta el compositor Miguel Farías.

Y añade: “En las tres óperas traté de reproducir, como fotocopiar, una orquesta sinfónica, pero en un formato muy pequeño, teniendo cuerdas, vientos, percusión, además voces graves, agudas, femeninas, masculinas, todo muy concentrado”.El 12 y 13 de noviembre se presentarán dos nuevas óperas de corta duración: La Sociedad de las Abejas y La Mina, un proyecto de Creative Lab, Ópera Latinoamérica y el Ensamble Taller de Música Contemporánea UC.

30 Oct al 2 Nov

Ju y Sá— 19 h. Do— 18 h

Entradas en www.gam.cl

Más sobre:ArteMúsica doctaGAMPaolo BortolameolliArte Culto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Qué es la bacteria Ralstonia picketti que infectó a casi 30 personas por el uso de un fármaco en hospitales

Bolsa de Santiago trepa a nuevos máximos históricos y acciones chilenas expuestas a Argentina se disparan tras triunfo de Milei

El duro cruce de Vodanovic y Schalper por derechos de las mujeres y su foco en la carrera presidencial

Israel pone fin a la emergencia declarada en el sur del país tras el alto el fuego con Hamas

Glimt, la plataforma sueca de pronósticos en línea para ayudar a Ucrania a ganar la guerra

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

3.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 27 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

El duro cruce de Vodanovic y Schalper por derechos de las mujeres y su foco en la carrera presidencial
Chile

El duro cruce de Vodanovic y Schalper por derechos de las mujeres y su foco en la carrera presidencial

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Desaparición y homicidio de Krishna Aguilera: detenidos serán formalizados este martes

Bolsa de Santiago trepa a nuevos máximos históricos y acciones chilenas expuestas a Argentina se disparan tras triunfo de Milei
Negocios

Bolsa de Santiago trepa a nuevos máximos históricos y acciones chilenas expuestas a Argentina se disparan tras triunfo de Milei

Mercados argentinos reaccionan con euforia a los resultados de las elecciones

Inversión del sector comercio completa un año y medio estancada

Qué es la bacteria Ralstonia picketti que infectó a casi 30 personas por el uso de un fármaco en hospitales
Tendencias

Qué es la bacteria Ralstonia picketti que infectó a casi 30 personas por el uso de un fármaco en hospitales

Calor extremo y lluvia: el pronóstico del tiempo en Santiago para esta semana

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Dónde y a qué hora ver a Lanús vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Lanús vs. U. de Chile por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Óperas de quince minutos llegan a GAM
Cultura y entretención

Óperas de quince minutos llegan a GAM

Tonka Tomicic rememora su paso por MTV: “Se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Israel pone fin a la emergencia declarada en el sur del país tras el alto el fuego con Hamas
Mundo

Israel pone fin a la emergencia declarada en el sur del país tras el alto el fuego con Hamas

Glimt, la plataforma sueca de pronósticos en línea para ayudar a Ucrania a ganar la guerra

El huracán ‘Melissa’ alcanza la máxima categoría en su avance hacia Jamaica

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal