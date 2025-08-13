¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas.

El Manchester City tiene movimientos en su plantilla. A solo días del comienzo de la Premier League, Jack Grealish confirmó su salida del club. El delantero sale a préstamo al Everton.

Antes de su arribo a Mánchester, el atacante era uno de los grandes talentos de la Premier League. Con la camiseta del Aston Villa, el inglés se ganó el reconocimiento por su habilidad y visión de juego, cualidades que lo llevaron a la selección nacional y a llamar la atención de Guardiola.

En agosto de 2021, poco después de la Eurocopa, el conjunto dirigido por el catalán desembolsó 134,5 millones de dólares para ficharlo, en una de las operaciones más caras en la historia del fútbol británico. Sin embargo, la apuesta no tuvo el impacto esperado. Aunque sumó múltiples títulos —incluida una Champions League—, su rendimiento nunca alcanzó el nivel que justificara la inversión.

Guardiola le da instrucciones a Grealish.

Durante su etapa en el Etihad Stadium, Grealish dejó momentos de calidad, pero sin la regularidad que lo había convertido en figura en Birmingham. De hecho, una de sus imágenes más recordadas en Manchester City no fue dentro de la cancha, sino en las celebraciones por la conquista europea, cuando se le vio en estado de ebriedad.

En total, disputó 157 partidos con los citizens y marcó 17 goles en cuatro temporadas. En medio de rumores que lo vinculaban con distintos clubes del continente, finalmente fue Everton el que se aseguró su fichaje: un préstamo por una temporada, con opción de compra fijada en 68 millones de dólares, según reportes de la prensa inglesa.

Ahora, a los 29 años, Grealish afronta el reto de recuperar el protagonismo perdido. Sus últimos meses en Mánchester estuvieron marcados por un cortocircuito con Guardiola, debido a las salidas del ariete. Pese a que los resultados ya no eran los mejores, el delantero nunca perdió su carácter fiestero. “Es muy famoso y la gente lo conoce, sí. Nada que comentar”, dijo el DT cuando se filtró una imagen del futbolista en un bar.