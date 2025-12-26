SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista

    La ANFP definió que durante los días que se desarrolle la copa de 2026 en el país se disputarán duelos de Copa Chile y Copa de la Liga.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Martin Thomas/Photosport

    La ANFP ya tiene definido el calendario de la temporada 2026 del fútbol chileno. Tal como lo señaló El Deportivo, el año futbolístico nacional arrancará el 19 de enero y se extenderá hasta el 13 de diciembre, teniendo la Copa de la Liga y la Supercopa con cuatro integrantes como principales novedades.

    Entre los puntos destacados también está considerada una pausa. Las semanas 24 a 28 quedan reservadas para la Copa del Mundo, con suspensión parcial del fútbol chileno en ese periodo. No habrá Liga de Primera durante ese mes. Solo se jugarán partidos correspondientes a la Copa de la Liga y a la Copa Chile.

    Este último punto fue reflejado en Argentina para aprovechar de darle un nuevo golpe a la Roja. “Aunque no haya clasificado, la medida que se tomó en Chile por el Mundial 2026”, tituló TYC Sports.

    “El Mundial 2026 ya empieza a influir en el calendario del fútbol sudamericano, incluso en los países que no estarán en la cita. En las últimas horas, la ANFP confirmó el fixture completo de la Primera División de Chile y llamó la atención una medida particular: habrá una pausa especial durante la Copa del Mundo, pese a que la selección chilena no logró la clasificación”, continúan en el cuerpo de la nota.

    Más adelante recalcan que “el calendario presenta una curiosidad: habrá cuatro meses con apenas una fecha oficial —enero, junio, julio y diciembre— y dos de ellos coincidirán directamente con el desarrollo del Mundial”.

    También explican que “La fecha de junio se jugará antes del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que la de julio quedará programada para los días finales de la Copa del Mundo. De este modo, el grueso de los hinchas podrá seguir el certamen internacional sin superposición con la liga local, una decisión poco habitual para un país que no tendrá representantes en el Mundial”.

    A su vez, precisan que “de todos modos, la pausa no será total. Está previsto que durante esas semanas algunos clubes deban afrontar compromisos por la Copa de Chile o la Copa de la Liga, por lo que la actividad no se detendrá por completo”.

    Olé, también hizo eco del calendario nacional. “A pesar de no haber clasificado, Chile tendrá un parate futbolístico durante el Mundial 2026”, titularon.

    “La atracción por el evento es tan grande que incluso las naciones que no disputarán el torneo, se mueren de ganas de verlo. Para comprobarlo, simplemente hay que ver el calendario de la Primera División de Chile. Sí, días atrás se publicó el fixture completo del torneo y, para sorpresa de muchos, una de las pocas pausas será durante la Copa del Mundo, pese a que la Roja no haya clasificado”, indicaron.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolCalendarioLiga de PrimeraMundial 2026Argentina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas

    Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

    Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    Tomar vacaciones pendientes antes de marzo: el llamado de La Moneda a los funcionarios de confianza

    Lo más leído

    1.
    No lo quieren en Macul: las maniobras de Colo Colo para sellar la partida de Brayan Cortés

    No lo quieren en Macul: las maniobras de Colo Colo para sellar la partida de Brayan Cortés

    2.
    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    3.
    “Es muy serio, no realiza asados ni conversa mucho”: exdirigidos por Paqui Meneghini detallan el método del nuevo DT de la U

    “Es muy serio, no realiza asados ni conversa mucho”: exdirigidos por Paqui Meneghini detallan el método del nuevo DT de la U

    4.
    La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

    La ANFP fija la fecha para responder el reclamo de Iquique y Unión Española con el que buscan permanecer en Primera División

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas
    Chile

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas

    Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

    Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno

    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno
    Negocios

    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno

    Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026
    El Deportivo

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026

    “Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”
    Cultura y entretención

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
    Mundo

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación