“Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista

La ANFP ya tiene definido el calendario de la temporada 2026 del fútbol chileno. Tal como lo señaló El Deportivo, el año futbolístico nacional arrancará el 19 de enero y se extenderá hasta el 13 de diciembre, teniendo la Copa de la Liga y la Supercopa con cuatro integrantes como principales novedades.

Entre los puntos destacados también está considerada una pausa. Las semanas 24 a 28 quedan reservadas para la Copa del Mundo, con suspensión parcial del fútbol chileno en ese periodo. No habrá Liga de Primera durante ese mes. Solo se jugarán partidos correspondientes a la Copa de la Liga y a la Copa Chile.

Este último punto fue reflejado en Argentina para aprovechar de darle un nuevo golpe a la Roja. “Aunque no haya clasificado, la medida que se tomó en Chile por el Mundial 2026”, tituló TYC Sports.

“El Mundial 2026 ya empieza a influir en el calendario del fútbol sudamericano, incluso en los países que no estarán en la cita. En las últimas horas, la ANFP confirmó el fixture completo de la Primera División de Chile y llamó la atención una medida particular: habrá una pausa especial durante la Copa del Mundo, pese a que la selección chilena no logró la clasificación”, continúan en el cuerpo de la nota.

Más adelante recalcan que “el calendario presenta una curiosidad: habrá cuatro meses con apenas una fecha oficial —enero, junio, julio y diciembre— y dos de ellos coincidirán directamente con el desarrollo del Mundial”.

También explican que “La fecha de junio se jugará antes del inicio del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que la de julio quedará programada para los días finales de la Copa del Mundo. De este modo, el grueso de los hinchas podrá seguir el certamen internacional sin superposición con la liga local, una decisión poco habitual para un país que no tendrá representantes en el Mundial”.

A su vez, precisan que “de todos modos, la pausa no será total. Está previsto que durante esas semanas algunos clubes deban afrontar compromisos por la Copa de Chile o la Copa de la Liga, por lo que la actividad no se detendrá por completo”.

Olé, también hizo eco del calendario nacional. “A pesar de no haber clasificado, Chile tendrá un parate futbolístico durante el Mundial 2026”, titularon.

“La atracción por el evento es tan grande que incluso las naciones que no disputarán el torneo, se mueren de ganas de verlo. Para comprobarlo, simplemente hay que ver el calendario de la Primera División de Chile. Sí, días atrás se publicó el fixture completo del torneo y, para sorpresa de muchos, una de las pocas pausas será durante la Copa del Mundo, pese a que la Roja no haya clasificado”, indicaron.