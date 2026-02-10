SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    El guardameta reconoce el complejo arranque de los azules en la Liga de Primera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    La U no encuentra alivio en el comienzo del año. A los problemas fuera de la cancha agregan un pobre rendimiento en las jornadas iniciales de la Liga de Primera. Este fin de semana cayeron por 2-1 ante Huachipato.

    Gabriel Castellón abordo la situación este martes. El guardameta reconoció la presión que acarrean tras el comienzo de la temporada. “Nosotros tenemos mucha responsabilidad porque somos los que estamos dentro de la cancha, de repente tomamos decisiones erróneas y eso está llevando a que el equipo no se vea de buena manera”, señaló.

    El arquero habló de las diferencias tras el cambio del cuerpo técnico y, de paso, le mete presión a Francisco Meneghini en la urgencia del funcionamiento. “El cambio de metodología, la diferencia es que con el profe Gustavo era más táctico y ahora tenemos más intensidad, y creo que cada vez se nos está acabando el tiempo de que empiece a funcionar el equipo”, apuntó.

    La U de Meneghini no despega en la Liga de Primera. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    “Cuando uno inicia un nuevo proceso, hay que empezar a tomarle las ideas al técnico, porque siempre llegan con ideas distintas. Él plantea sus cosas, pero nosotros tenemos que acatarlas más rápido”, agregó.

    El formado en Santiago Wanderers explica en las fallas la ausencia de resultados positivos. “Tratamos de analizar y achicar ese margen de error porque nos está costando muy caro, nos dieron vuelta un partido cuando podríamos haber estado más firmes”, dijo.

    “La presión siempre está, ya que estamos representando al club más grande de Chile; empieza el tema de la necesidad de sumar de a tres, no podemos dejar pasar más puntos para poder escalar en la tabla, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileGabriel CastellónFrancisco MeneghiniPaqui Meneghini

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Activan fondo MiPyme para afectados por incendio en Vega Central: recibirán hasta $10 millones

    Futuro ministro de Kast responde a Boric: “También es batalla cultural trabajar antes de asumir, llegar temprano a la oficina”

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Ripamonti defiende gestión en ayudas por megaincendio tras duro informe de Contraloría contra Viña del Mar

    El triunfo de Timothée Chalamet: cómo Marty Supremo se convirtió en la cinta más millonaria del estudio A24

    Lo más leído

    1.
    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    Se llena de elogios: Diego Simeone se rinde ante la estrategia aplicada por Manuel Pellegrini

    2.
    En vivo: Tomás Barrios y Alejandro Tabilo debutan en la primera ronda del Argentina Open

    En vivo: Tomás Barrios y Alejandro Tabilo debutan en la primera ronda del Argentina Open

    3.
    De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

    De la Peña se rinde ante Nicolás Massú y su récord en la Copa Davis: “Es un combo casi imbatible que tiene Chile”

    4.
    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    5.
    Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga

    Golpe para el Real Madrid y Florentino Pérez: el Barcelona se baja definitivamente de la Superliga

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Activan fondo MiPyme para afectados por incendio en Vega Central: recibirán hasta $10 millones
    Chile

    Activan fondo MiPyme para afectados por incendio en Vega Central: recibirán hasta $10 millones

    Futuro ministro de Kast responde a Boric: “También es batalla cultural trabajar antes de asumir, llegar temprano a la oficina”

    Ripamonti defiende gestión en ayudas por megaincendio tras duro informe de Contraloría contra Viña del Mar

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”
    Negocios

    Tío Wom tras perder batalla por Telefónica: “Millicom, bienvenido a Chile”

    Dólar sube después de una semana de fuertes descensos

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny
    Tendencias

    El Super Bowl como motor del marketing: cómo las marcas salieron “jugando” con Bad Bunny

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild
    El Deportivo

    Tras salvar tres puntos de partido en contra: Tomás Barrios avanza en Buenos Aires por el retiro de Thiago Seyboth Wild

    Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    El triunfo de Timothée Chalamet: cómo Marty Supremo se convirtió en la cinta más millonaria del estudio A24
    Cultura y entretención

    El triunfo de Timothée Chalamet: cómo Marty Supremo se convirtió en la cinta más millonaria del estudio A24

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    Haruki Murakami: el regreso del corredor que venció a la enfermedad con una nueva novela bajo el brazo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales
    Mundo

    Felipe González reprocha falta total de autocrítica del PSOE tras derrotas electorales y dice que votará en blanco en las generales

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl