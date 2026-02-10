Castellón le mete presión a Meneghini en la U: “Se nos está acabando el tiempo para que empiece a funcionar el equipo”.

La U no encuentra alivio en el comienzo del año. A los problemas fuera de la cancha agregan un pobre rendimiento en las jornadas iniciales de la Liga de Primera. Este fin de semana cayeron por 2-1 ante Huachipato.

Gabriel Castellón abordo la situación este martes. El guardameta reconoció la presión que acarrean tras el comienzo de la temporada. “Nosotros tenemos mucha responsabilidad porque somos los que estamos dentro de la cancha, de repente tomamos decisiones erróneas y eso está llevando a que el equipo no se vea de buena manera”, señaló.

El arquero habló de las diferencias tras el cambio del cuerpo técnico y, de paso, le mete presión a Francisco Meneghini en la urgencia del funcionamiento. “El cambio de metodología, la diferencia es que con el profe Gustavo era más táctico y ahora tenemos más intensidad, y creo que cada vez se nos está acabando el tiempo de que empiece a funcionar el equipo”, apuntó.

La U de Meneghini no despega en la Liga de Primera. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

“Cuando uno inicia un nuevo proceso, hay que empezar a tomarle las ideas al técnico, porque siempre llegan con ideas distintas. Él plantea sus cosas, pero nosotros tenemos que acatarlas más rápido”, agregó.

El formado en Santiago Wanderers explica en las fallas la ausencia de resultados positivos. “Tratamos de analizar y achicar ese margen de error porque nos está costando muy caro, nos dieron vuelta un partido cuando podríamos haber estado más firmes”, dijo.

“La presión siempre está, ya que estamos representando al club más grande de Chile; empieza el tema de la necesidad de sumar de a tres, no podemos dejar pasar más puntos para poder escalar en la tabla”, cerró.