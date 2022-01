Chaleco López cede ventaja, pero se mantiene como líder de los prototipos ligeros

Chaleco López estuvo lejos de sus actuaciones anteriores, pero pese a esto el piloto, junto a su navegante Juan Pablo Latrach, consiguieron sostener el liderato de la clasificación general de los prototipos ligeros del Dakar 2022.

Los integrantes del equipo EKS-South Racing comenzaron el día en el tercer puesto, por detrás de Seth Quintero y Cristina Gutiérrez, dejando a estos dos pilotos pelear por el primer puesto de la etapa.

López, aprovechando la ventaja y apegados a la estrategia que sostienen, se fueron con calma aprovechando la amplia ventaja en la clasificación general. Las dificultades parecieron llegar sobre el final de la etapa. En el punto de control del kilómetro 327 pasaron del cuarto al octavo lugar, cruzando la meta en la 12° ubicación.

Si bien cedieron 33′40″ respecto a Quintero, quien se quedó con la décima etapa en este Dakar e igualó el récord de especiales ganadas del francés Pierre Lartigue, López continúa firme como líder de la clasificación general con una distancia de 55′56″ del segundo, su compañero de equipo Sebastian Erikkson. Más atrás, a 2H 56′28″ aparece el español Fernando Álvarez.

Tras su llegada, López dio cuenta de las dificultades que tuvieron que afrontar. “Tocó una etapa difícil. No habíamos tenido ningún problema mecánico. Rompimos una correa al principio en una parte muy rápida y después de eso seguimos fuerte y tuvimos un problema con una manguera del turbo que se desconectó y no la pudimos detectar. Sacamos los neumáticos, todo. Perdimos unos minutos en la general, pero seguimos líderes”, comentó.

De todas maneras se mostró “contento, porque logramos el objetivo en un día difícil. Son diez etapas y es el primer día que tenemos un pequeño problema”.

Además, se refirió a la próxima etapa con largada y meta en Bisha y que contará con numerosas dunas. “Mañana se viene una etapa larga, de difícil navegación. Hay que estar atento para enfrentarse al penúltimo día del Dakar”, cerró.

Nasser Al-Attiyah durante la décima etapa del Dakar. Foto: AFP.

Por su parte, en la categoría de los autos Nasser Al-Attiyah continúa con su dominio. El qatarí lidera la categoría con una ventaja de 32′40″ sobre Sébastien Loeb que pese a sus esfuerzos solo pudo reducir la diferencia en poco menos de dos minutos. El podio hasta ahora lo está cerrando el saudí Yazeed al Rajhi (+55′48″).

“De forma general, ha sido una buena jornada. Solo hemos dado vueltas durante un minuto y medio en un way point. Por lo demás hemos avanzado bien. En meta no hemos conseguido sacar mucho tiempo a Nasser, pero es normal. Se trataba de una etapa en la que íbamos muy rápido y así no es posible conseguir grandes diferencias de tiempo, pienso yo. Como digo desde el principio, lo único que quiero es hacerlo lo mejor que pueda cada día y ya veremos qué conseguimos así. En cuanto a los resultados, incluso pisando a fondo nos cuesta ganar tiempo; los Audis son siempre más rápidos y cuesta seguirles el ritmo. Hoy somos segundos, no dominamos el juego, hay demasiada diferencia, pero no hay que aflojar en el empeño”, declaró Loeb.

Por su lado, Al-Attiyah indicó que “Hemos terminado la etapa sin que se nos escapara demasiado tiempo, tan solo cedemos un minuto a Séb. Y mañana estaremos en una buena posición en la salida. Hoy no hemos pinchado y no hemos tenido ningún problema con el coche. Mathieu ha realizado muy bien la navegación. Nos acercamos poco a poco a la meta. Ya he comentado que no quiero correr riesgos, simplemente seguir un buen ritmo. Terminar a un minuto de Séb en estas condiciones o como hicimos ayer, está muy bien. No ha terminado aún la prueba, todavía quedan dos jornadas y va a ser difícil hasta el final Pensamos en la victoria desde el primer día. No buscamos ganar etapas. El año pasado ganamos siete y terminamos segundos. Este año hemos ganado solo dos y estamos a la cabeza”, analizó.