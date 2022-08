Chile toma nota: los Pumas aplastan a Australia y alcanzan el liderato del Rugby Championship

Los Pumas consiguieron un triunfazo en el Rugby Championship. De esos que no se olvidan jamás. Los argentinos se impusieron por 48-17 a Australia en San Juan y se cobraron revancha de lo ocurrido hace una semana, cuando fueron los oceánicos quienes se quedaron con la victoria. Con dos jornadas disputadas, los transandinos, que serán rivales de Chile en el Mundial de la categoría, se convirtieron en los líderes de la competencia.

La escuadra que dirige Michael Cheika se vio mejor desde el arranque y no desperdició ninguna chance para golpear a su adversario. Muy temprano, a los cinco minutos, ya estaba arriba por 14-0, con tries de Juan Imhoff y Thomas Gallo. Luego, James Slipper se encargó de acortar la diferencia con un try convertido por James O’Connor, quien no desperdició su oportunidad para dejar el marcador 14-10.

Pero Argentina no perdió el foco y siguió dominando el compromiso, frente a un rival que sufrió mucho con los balones aéreos. Fue así que logró un nuevo try. Esta vez, mediante Juan Martín González, quien llegó muy libre a la bandera para aumentar la ventaja a 26-10. Así, los equipos se fueron al descanso.

El complemento fue más trabado, con ambas escuadras cuidándose más que ir al ataque. De todas formas, los locales lograron otro penal gracias a Emiliano Boffelli. Fue desde entonces que Australia intentó inclinar la cancha a su favor, aunque con muchas complicaciones para superar la defensa de los dueños de casa. Los transandinos no cedieron ante la presión y dieron un nuevo cachetazo, con Thomas Gallo.

Len Ikitau le dio a los forasteros un nuevo try que alimentó la ilusión para su equipo y lo encendió. La visita se instaló en territorio local buscando disminuir la diferencia en el marcador. Sin embargo, los pupilos de Cheika defendieron cada jugada a muerte y, con otro try de Boffelli, aseguró el triunfo, para que luego Tomás Albornóz desatara la fiesta con otra anotación.

De esta forma, los Pumas le metieron miedo a Chile antes del Mundial que se disputará en septiembre del 2023 en Touluse. Los Cóndores integran el Grupo D de la competencia, junto a Argentina, Samoa, Inglaterra y Japón.