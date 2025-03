Claudio Borghi vuelve al fútbol con un puesto clave en Argentinos Juniors

Claudio Borghi vuelve al fútbol en su papel de técnico. El ex director técnico de Colo Colo había estado trabajando como comentarista en TNT Sports. Sin embargo, no pudo extender su contrato con la estación televisiva.

Por lo mismo el Bichi comenzó a evaluar las posibilidades para seguir ligado con el mundo del deporte y esta búsqueda ha llegado a su fin.

Este domingo Argentinos Junior dio a conocer que Borghi será parte del Comité Asesor de los colorados y estará acompañado en dicha función junto a Adrián Domenech y Enrique Vidallé.

“En un nuevo esfuerzo por contribuir al crecimiento del club, El Semillero del Mundo presenta con orgullo al Comité Asesor que, bajo la coordinación de Raúl Sanzotti, acompañará y participará activamente de las decisiones que buscarán potenciar el área de captación, desarrollo humano y futbolístico”, indicaron en un comunicado.

“Dicho órgano de trabajo estará integrado por tres miembros fundamentales en la historia del club. Se trata de Adrián Domenech, Enrique Vidallé y Claudio Borghi, quienes supieron dejar su huella, ya que fueron partícipes de las cinco estrellas que bordan el escudo”, continuaron.

“La oficialización se llevará a cabo este lunes 3 de marzo, desde las 14, en el Centro de Fútbol Profesional, donde tendrán su propia oficina para desarrollar sus funciones. Durante el evento, que podrá seguirse a través de las redes sociales oficiales de nuestra institución, se compartirán más detalles sobre los objetivos y el rol que cumplirán”, cerraron desde Argentinos Juniors.

Su salida como comentarista

En el inicio de la Liga de Primera hubo una ausencia que no pasó desapercibida. Claudio Borghi no logró llegar a un acuerdo con TNT Sports y salió de la cadena televisiva después de ser por seis años uno de los rostros del canal en su función como comentarista.

El ex técnico de Colo Colo y de la selección chilena explicó que su salida se dio “porque no llegué a acuerdo económico. Mi contrato siempre fue por dos años y vencía ahora. No me fui porque me peleara con alguien”, comenzó señalando en conversación con LUN.

Además, contó cómo enfrentó los momentos previos a su salida. “Hubo cosas que siento pudieron hacerse mejor. Desde fines del año pasado que yo insistía en hablar de la renovación y hubo cierta pasividad. Yo no exigía tanto, pero sí que hubiese algún reconocimiento a los esfuerzos que hice durante la pandemia, donde se me redujo el sueldo”, lanzó.

“Yo, por si no se había dado cuenta, desde hace tiempo reduje mi participación en el programa ‘Todos somos técnicos’ precisamente porque pensaba que debía arreglar mi situación si querían que siguiera al mismo ritmo”, complementó.

Al mismo tiempo, Borghi aclaró que su salida no fue por haber recibido una oferta en otro canal. “Nada que ver. Nunca me han llamado de Chilevisión. Por lo demás, tiene un equipo ya conformado con Claudio (Palma), Aldo (Schiappacasse) y el joven calvito (Rodrigo Vera). No tengo ni he tenido ofertas de Chilevisión o de cualquier otro medio”, aseguró.