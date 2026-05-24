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    Colo Colo desembarca por primera vez en el Claro Arena con la UC mirando de reojo hacia La Bombonera

    Este domingo, se disputa la edición 189 del clásico entre cruzados y albos. El Cacique es el mejor visitante y tiene la segunda mejor defensa de la Liga de Primera. Católica, el equipo más goleador, llega con el desgaste copero y proyectando la visita a Boca Juniors.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC y Colo Colo animan este domingo el Clásico 189. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    En la tarde de este domingo, se jugará la edición 189 del duelo entre Universidad Católica y Colo Colo. Un cruce cuyo rótulo de clásico cada vez lo lleva con mayor sustancia. Dos de los tres grandes del país se encontrarán en el Claro Arena, en un duelo que puede marcar el devenir del Campeonato Nacional. Si se imponen los albos, darán un golpe en la mesa y afianzarán su posición de vanguardia. Si ganan los cruzados, la Liga de Primera se abre.

    Ambos llegan con el ánimo elevado y con buen presente futbolístico, lo que alimenta el deseo de un duelo animado e intenso. El Cacique jugará por primera vez (el primer equipo masculino) en el remozado y moderno recinto de la UC, circunstancia que también le otorga otro matiz al clásico. Pese a que Fernando Ortiz no logra convencer completamente al exigente y exitista paladar albo, el elenco popular es el líder y tiene la opción de sacarle 10 puntos de ventaja a los cruzados (y 13 a la U, que no juega este fin de semana).

    “Para mí son todos los partidos importantes, más allá de ser un clásico. Respetamos al rival, tiene un gran equipo y una gran idea de juego, pero vamos a ir a proponer lo que estamos mostrando”, manifestó el estratega colocolino, en la rueda de prensa conjunta del viernes. Reconoció que tanto Javier Correa como Maximiliano Romero están disponibles, sin embargo no habría doble 9 para arrancar.

    La premisa es: equipo que gana, repite. Se prevé la misma formación que arrancó contra Ñublense, con el 3-5-2 que le ha resultado mejor a Ortiz, en su constante búsqueda de darle a Colo Colo más y mejor potencia en ataque.

    La UC y Colo Colo juegan este domingo el Clásico 189.

    El Cacique es el mejor visitante del Torneo Nacional, con 12 puntos en cinco partidos (solo perdió con Limache, en la primera jornada). También tiene la segunda mejor defensa de la Liga, con nueve tantos encajados. Por contraparte, la UC cuenta con el ataque más prolífico, con 26 aciertos. Por un lado, un equipo como Colo Colo que defensivamente está sólido (primer derbi para Gabriel Maureira). Por el otro, la Católica que tiene alto poder de fuego de mitad hacia arriba.

    Luego de su vital victoria sobre Barcelona, para quedar muy cerca de los octavos de final de la Copa Libertadores, el ánimo está por las nubes en San Carlos de Apoquindo, lo que compensa el desgaste que ha tenido la plantilla de Daniel Garnero, particularmente en este mes.

    Inevitablemente, los cruzados afrontarán el clásico mirando de reojo el desafío del próximo jueves en Buenos Aires, contra un Boca Juniors que solo necesita ganar. A los estudiantiles les sirve el empate. Este sábado, la Conmebol dio a conocer que el colombiano Wilmar Roldán será el árbitro del compromiso.

    La consulta hacia Garnero era reiterativa después del partido contra los ecuatorianos: ¿rotación ante Colo Colo? “Desde la parte anímica, el plantel tiene que estar preparado, lo dijimos el primer minuto de la pretemporada”, declaró el DT, quien ganó los dos duelos ante los albos en 2025 (2-0 en Santa Laura y 4-1 en el Monumental). Pese al esfuerzo del jueves, debiendo usar máscara por su fractura nasal, Fernando Zampedri lideraría el ataque estudiantil.

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