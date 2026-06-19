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    Con Garnero y la irónica respuesta de los jueces como ejemplo: la estrategia de Colo Colo para salvar a Javier Correa

    El Tribunal de Disciplina pospuso para su próxima sesión el dictamen por las denuncias que presentaron Nicolás Gamboa y el sindicato de jueces contra el goleador albo, por sus críticas tras el encuentro ante Huachipato. En Macul encontraron una fórmula para refutar la queja referil.

    Por 
    Matías Parker
     
    Christian González
    Fernando Ortiz consuela a Javier Correa. (Foto: Photosport)

    Javier Correa espera. El Tribunal de Disciplina pospuso para su próxima sesión, la del martes 23, la resolución respecto de la denuncia del juez Nicolás Gamboa contra el goleador de Colo Colo, a la que luego se sumó el sindicato de árbitros. Después de la caída alba en el choque ante Huachipato, por la Copa de la Liga, el transandino fustigó la actuación referil. “El árbitro hizo lo imposible para cobrar los offside. Es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos manda al muere, siempre. (...) Tiene algo en contra de nosotros”, se quejó. Arturo Vidal también reclamó.

    Gamboa consignó esa actuación en su informe. "Una vez terminado el partido y apoyado por un medio de prensa del equipo de Colo Colo (Cacique Pasión), me percato de las declaraciones de Javier Correa, quién usa un lenguaje ofensivo en mi contra”, acusó. Los albos fueron eliminados en la Copa de la Liga. Sin embargo, el artículo 44º del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP permite extender una eventual sanción a la Liga de Primera. En Macul están dispuestos a remecer todo para evitar perder a su artillero, cuyo aporte ha sido clave para el primer puesto que detentan en la tabla. Están a 10 puntos de la UC.

    Con Garnero y la irónica respuesta de los jueces como ejemplo: la estrategia de Colo Colo para salvar a Javier Correa

    La corte deportiva ya escuchó los fundamentos de las partes en la sesión del martes 16. Sin embargo, concedió plazo hasta este viernes para realizar observaciones. Correa, por cierto, ocupó un recurso conocido antes de la sesión del ente sancionador del fútbol chileno: se disculpó públicamente, tal como en su momento lo hicieron Jorge Almirón y Marcelo Díaz. Las excusas se consideran como atenuante para un eventual castigo.

    En Macul desplegaron una completa ofensiva. Aparte de los citados casos de Almirón y Díaz y una mención a las críticas de Charles Aránguiz después del Superclásico en el Monumental, los albos citaron un precedente más cercano e igualmente concreto: la reacción referil frente a las quejas que manifestó Daniel Garnero después del encuentro entre el equipo de la franja y el Campanil. "Los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan, tienen una facha. Se saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón. Y no solo en Chile”, disparó el entrenador de Universidad Católica.

    Me voy con mucha bronca porque no puedo analizar el juego. Jugamos con uno menos mucho tiempo y el equipo sostuvo, aguantó, pero no pudimos hacer transiciones claras”, añadió, en otra alusión al cometido de Nicolás Salvo, quien aplicó el reglamento en el empate del equipo de Las Condes ante Universidad de Concepción.

    Garnero entregó un pormenorizado balance. “La jugada de la infracción si está bien amonestado, en la anterior no hizo nada y el árbitro lo amonestó. ¿Por qué? Nos dejó con un jugador menos porque quiso”, señaló.

    El entrenador profundizó sus reparos.La primera complicación es que tuvimos uno menos por una irresponsabilidad del árbitro. La primera amonestación, ¿me la pueden explicar? El chico no hizo nada, le hacen una falta; el rival lo venía a buscar y después se enfrenta con Gary, al que no le dijo nada, y lo amonestan. La segunda fue un error, se equivocó y nos quedamos con uno menos, y ahí ya cambió el juego”, agregó. Finalmente, puso en el debte otra jugada.Si lo hizo a propósito, lo entiendo, porque puede pasar; si no, es preocupante. El penal a Pancho (Juan Francisco Rossel) es penal y tarjeta, y lo amonesta por simular", reclamó.

    La respuesta referil

    Esa vez, el sindicato referil estuvo lejos de declararse ofendido y de iniciar una contraofensiva contra el DT estudiantil. Por el contrario, hasta podría decirse que se tomaron la ácida crítica con bastante humor e ironía.

    A través de su perfil oficial en Instagram, Arbifup, la sigla de la entidad gremial, respondió a las aprensiones en un tono radicalmente distinto al que está utilizando en el caso de Correa. “Con los fisicoculturistas y más fachas de las 11 am”, fue el mensaje que acompañó una fotografía grupal del plantel de jueces. Precisamente, los que trabajan en esa franja horaria para prepararse para los desafíos del fin de semana.

    No fue el único elemento cuestionable, que ahora les sirve a los albos para exponer una posible disparidad de criterios a la hora de considerar una u otra postura. Esa vez, el sindicato añadió el emoji de una carcajada para completar el cuadro.

    Eso sí, la imagen fue eliminada rato después, precisamente por la señal que significaba en un escenario evidentemente problemático. En el Monumental alcanzaron a rescatar el pantallazo que, estiman, ahora puede salvar a Correa.

    El delantero, por cierto, recibió una instrucción: no volver a referirse a la materia. Después de la victoria frente a Cobresal, que selló la participación alba en la primera rueda, compareció ante los medios, pero fue especialmente enfático en que no trataría lo relacionado con la acusación de Gamboa ni de la instancia que lo cobija.

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