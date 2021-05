Conmebol habla ahora de una Copa América también en Chile y con público

A 16 días del inicio de la Copa América, la Conmebol ni siquiera tiene claro cuál será la sede. Si bien las autoridades de la confederación ya se reunieron con Argentina para tratar el tema de los protocolos, en el horizonte tampoco se descarta que el torneo se juegue en dos países, donde Chile toma la delantera.

“La Copa América está en proceso de análisis. Pensamos para las selecciones en un protocolo más exigente que en clubes. Todos los jugadores y delegaciones van a estar vacunados”, aseguró Gonzalo Belloso, secretario adjunto de la Conmebol en Radio La Red de Argentina.

Inicialmente, el campeonato debía ser organizado por los transandinos y por Colombia, de manera conjunta. Sin embargo, las protestas sociales ocurridas en el país cafetalero obligaron a mover el torneo a otro país.

La Confederación Sudamericana de Fútbol lleva dos días discutiendo el protocolo sanitario con las autoridades argentinas. Y aunque Chile había sido descartado en un primer momento, ahora el mismo Belloso advierte que nuestro país vuelve a correr con ventaja para también ser sede.

“Al Gobierno argentino le expusimos todo. Ellos tenían cosas para aportar. A pesar del poco tiempo, tomamos con calma, la decisión la semana que viene. Chile puede hacerse cargo de la parte que dejó Colombia. Estamos con calma. Queremos una Copa América muy competitiva, queremos jugar al fútbol de manera segura. Si no compiten las selecciones llegaremos a Qatar con poca competencia. Pero insisto, la idea de Competiciones es pasar a Colombia al Grupo de Argentina si es Chile la otra sede. Puede ser todo en un país o una parte en Chile en Argentina”, argumentó el ex jugador de Rosario Central y Cobreloa.

Público en la sede de Chile

Lo único que no ha cambiado en estos días, es la fecha de inicio del campeonato internacional. En la Conmebol insisten en que será el domingo 13 de junio, cinco días después de la sexta fecha de las eliminatorias.

Así al menos lo reconoce el secretario adjunto del organismo rector del fútbol sudamericano. Además, el mismo Belloso explicó la opción de que en este lado de Los Andes exista asistencia de espectadores en los estadios.

“Tenemos mucho organizado. Lamentablemente a 17 días (ayer) no sabemos dónde se jugará, pero no nos queremos apurar. Vamos a hacer un análisis completo. Así sea Chile, no lo vamos a presionar. Tienen que estar convencidos de lo que vamos a enfrentar, con garantías para una excelente competencia. No exigimos público, queremos hacer una Copa América segura. Descartamos grandes riesgos, no queremos marcarle a nadie que queremos público. Vamos a tomar todas las medidas de los países que organizan. Entendemos la situación sanitaria. Chile es una de las posibilidades de que haya público. Si no, lo más importante es hacer un buen campeonato”, advirtió el Pejerrey.