El Deportivo

Desde la concentración de la Roja: Fabián Hormazábal habla sobre el fallo de Conmebol por caso entre la U e Independiente

En conferencia de prensa, el lateral de la U se refirió a la resolución del ente rector del fútbol sudamericano. Thomas Gillier, en tanto, valoró el trabajo que se está realizando en el nuevo proceso de la Selección.

 
Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh.

El conflicto entre Universidad de Chile e Independiente tuvo sentencia. La Conmebol entregó un fallo que no pasó inadvertido. La U avanzó a cuartos de final de la Copa Sudamericana y el Rojo fue descalificado. Ambos elencos también fueron castigados con severas sanciones económicas y con respecto a sus fanáticos.

La resolución de la Unidad Disciplinaria del ente rector se dio a conocer en la previa de las Eliminatorias, en las que la Roja cayó abruptamente ante Brasil en el Maracaná.

Para dicho duelo estaban convocados futbolistas de ambas escuadras: Luciano Cabral y Felipe Loyola, en Independiente; Lucas Assadi y Fabián Hormazábal, en la U. Este último, precisamente, rompió el silencio sobre la determinación de la Conmebol.

En conferencia de prensa, el lateral azul fue consultado por la resolución: “Estoy muy contento por el fallo. Me siento bien, pero por respeto a mis compañeros de Independiente que están acá, prefiero no referirme al tema y hablar cuando esté en la U”, indicó desde Juan Pinto Durán.

Hormazábal también se refirió al nuevo proceso de la Roja: “Se está formando un nuevo grupo con una camada de jóvenes que tienen mucha hambre de lograr cosas y se nota en cada entrenamiento que todos se juegan la convocatoria”, aseveró

“Me lo tomo con mucha humildad. Para mí es un inicio de algo mucho mejor, intentaré mantener y mejorar mi rendimiento para seguir estando acá y hacerlo de la mejor manera en mi club”, añadió.

El análisis de Gillier

Thomas Gillier, en tanto, analizó a Uruguay, el último rival de la Roja. “Sabemos lo que es Uruguay. Lo importante en este nuevo proceso es generar una identidad de juego, es lo que estamos buscando con los pocos entrenamientos que llevamos y que quede claro cuál es el esquema y el sistema de Chile. Es importante desarrollar nuestro juego en este partido”, dijo sobre el elenco de Marcelo Bielsa.

Es un rival difícil, que está clasificado al Mundial y que viene jugando muy bien. Es un equipo muy intenso en todas sus líneas, sobre todo en las líneas de presión. Lo importante es generar nuestro estilo y poder evolucionar”, complementó.

También habló sobre la importancia de forjar una identidad en la Selección: “El estilo de juego que venimos entrenando hace mucho tiempo es intentar salir jugando desde atrás, encontrar el hombre libre y poder generar líneas de pase con movimientos. Después, agregarle carácter, es muy importante. Somos una selección muy joven, pero independiente de eso, tenemos que mostrar carácter. Es fundamental esa muestra de carácter, de agresividad”.

Más sobre:FútbolFútbol NacionalLa RojaFabián HormazábalUniversidad de ChileLa UIndependienteSelección ChilenaSelección de UruguayEliminatoriasConmebolThomas Gillier

