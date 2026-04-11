El inesperado guiño de Carlo Ancelotti: el técnico de Brasil abre la puerta a la convocatoria de Neymar para el Mundial

Existe incertidumbre en torno a la convocatoria de Neymar al Mundial. Su situación prácticamente se ha transformado en un tema de estado, contando con adherentes y contrarios. Todo está en manos de Carlo Ancelotti, quien había mantenido una postura sólida. Sin embargo, el técnico de la selección brasileña realizó un inesperado guiño que podría abrirle la puerta al astro.

El italiano venía siendo tajante sobre la presencia del futbolista del Santos, asegurando que solo contará con los futbolistas que estén en plenitud física. De hecho, no lo ha convocado en ninguna oportunidad.

En ese sentido, en diálogo con L’Équipe, Ancelotti fue consultado sobre si le molestaba que le preguntaran reiteradamente por Neymar: “No, no me molesta. Neymar ha hecho y sigue haciendo historia en el fútbol brasileño. Es un gran talento y es normal que la gente piense que puede ayudarnos a ganar la próxima Copa del Mundo. Actualmente está siendo evaluado por la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), por mí, y aún tiene dos meses para demostrar que tiene las cualidades para disputar el próximo Mundial”, aseguró.

También envió un mensaje que por primera vez acerca al astro brasileño a la Canarinha, a solo 63 días del debut de Brasil en el certamen planetario: “No sé si desde el Mundial 2022 no estuvo al 100% en lo físico, pero es capaz de volver a estarlo. Lo he dicho muchas veces y es algo muy claro: voy a convocar a los jugadores que estén físicamente preparados. Después de su lesión de rodilla (diciembre), Neymar regresó bien y marca goles. Debe seguir así y mejorar su condición. Va por buen camino”, indicó.

La fórmula de Neymar para que ir al Mundial

Brasil cayó ante Francia en un opaco partido de la Canarinha. El Scratch sufrió una serie de desconcentraciones a nivel defensivo y se le vio apática en ataque. El público respondió con un cántico que se explica por sí solo: “Olé, olé, olé, Neymar, Neymar...”.

Los fanáticos brasileños pidieron por el máximo goleador de la selección, quien no viste la camiseta verdeamarela desde octubre de 2023, cuando se lesionó ante Uruguay en Eliminatorias.

Es por ello que Neymar y el Santos realizaron una minuciosa planificación para lograr su nominación al Mundial de 2026. El objetivo es cuidar su cuerpo para mantenerse pleno a nivel físico, evitando cualquier tipo de lesión.

El astro no jugará los partidos que sean de visita. Solo aparecerá en la Vila Belmiro, hogar del Peixe, para evitar viajes desgastantes y encuentros muy seguidos en el calendario. El argumento es el “control de carga”.

La primera medida del Santos fue médica. Neymar se sometió a un tratamiento con plasma rico en plaquetas (PRP), utilizando su propia sangre para acelerar la recuperación muscular celular. Esto tiene un impacto positivo tanto para las lesiones como para evitar la fatiga acumulada.

Después se evidenció la reducción de cargas en sus actividades. Quedó fuera de las primeras prácticas en el centro de entrenamientos Rey Pelé y se reincorporó después. Sus trabajos fueron específicos en el gimnasio para cuidar su condición física. Los siguientes días, el atacante se mantuvo en su casa y se ejercitó en el gimnasio para después comenzar con los entrenamientos en el Santos.

Su tratamiento dio resultados, lo que fue destacado por Ancelotti. Sin embargo, la duda surge en torno a cómo será capaz de sostener ocho partidos en poco más de un mes, con una mayor carga competitiva y desgaste físico. Por ahora, su presencia todavía está en evaluación, pero está cada vez más cerca de ser una realidad.