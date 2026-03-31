“Yo también sufro, siento dolor y lloro”: la confesión de Neymar en medio de la incertidumbre por su presencia en el Mundial. Foto: @santosfc

Neymar quiere estar en el Mundial. El delantero del Santos volvió a su país para encontrar regularidad y ser convocado por Carlo Ancelotti para la selección de Brasil. Sin embargo, las lesiones han mermado su presencia durante los últimos meses.

Ahora, en medio de la incertidumbre por su eventual presencia en la cita planetaria, ya que el técnico no lo ha tenido en cuenta, el ariete ofreció una extensa charla en su canal de YouTube donde abordó sus problemas.

“Yo también sufro, siento dolor, me despierto de mal humor, lloro, me enfado, soy feliz, soy normal, ¿no?”, dijo.

En esa línea, el ex Barcelona y PSG habló de los costos de la profesión. “Ser futbolista tiene un precio. Es difícil porque Brasil puede ser muy duro en ese sentido. La gente te machaca muchísimo. Y no entienden que soy una persona normal, es duro”, comentó.

Neymar en un partido de Brasil. JORGE MARTINEZ/MEXSPORT/PHOTOSPORT

“Yo tenía 13, 14 años, yo no viajaba con el colegio, no iba al cine con los amigos por la noche, porque no podía ir, porque tenía entrenamiento o partido al día siguiente”, recordó.

“Estoy muy agradecido, pero trabajé para esto. Pero yo también soy un ser humano. Tengo los mismos sentimientos que tú. Ya me equivoqué muchísimo… tengo 34 años, me he equivocado mucho y me voy a equivocar mucho más”, reflexionó Neymar.

El ex Al Hilal se refirió a la chance de llegar al Mundial. “La concentración sigue intacta, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Vamos a lograr nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria y el sueño continúa”, apuntó.