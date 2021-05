El peor extranjero desde Falcioni: los números que fulminan el inicio de Gustavo Poyet en la UC

Hace mucho que en Universidad Católica no se hablaba de “lo peor” o el “más malo”. El inicio de Gustavo Poyet en la banca del cuadro cruzado ha obligado a eso. Después de su derrota inapelable ante Deportes Melipilla, en el que se destacó Mathías Vidangossy con un golazo, los números del actual tricampeón retroceden a sus peores versiones de los últimos años. Cifras que dejan en entredicho la faena realizada por el entrenador uruguayo, quien se reconoce poco acostumbrado a este tipo de escenarios.

Repasando hacia atrás, buscando los peores inicios de un técnico extranjero en San Carlos Apoquindo, se llega a 2014, cuando en sus primeros ocho partidos, el argentino Julio César Falcioni apenas cosechó 10 puntos. Específicamente, el exarquero ganó tres juegos, empató uno y perdió cuatro en la primera etapa de su campaña, que así como la de Poyet, recibió muchas críticas por el escaso vuelo del equipo. El actual DT de la UC registra hasta ahora 12 puntos de 24 posibles, con cuatro triunfos y cuatro derrotas.

Ahora, si la revisión solo toma la estadística de goles anotados y convertidos, el balance para el exseleccionado charrúa es todavía peor. Mientras que Falcioni logró 11 tantos a favor y 7 en contra, Poyet por ahora suma apenas 9 y 11, lo que le da una diferencia de -3. Lo que sepulta más a Poyet es que en este departamento hay que remontarse hasta 2003 para encontrar a uno con un registro más desastroso. Cuando era entrenador el chileno Óscar Meneses y su diferencia de gol era de -4, con solo seis puntos cosechados en ocho partidos.

“Sé que la gente va a pensar que es muy malo porque perdimos, pero pensando en lo que quiero me ha gustado más que muchísimos partidos... si quieres un buen título para mañana, estoy preocupado. No me ha pasado perder tres partidos, es primera vez que con un equipo de arriba me pasa, no me gusta. Me tocó a mí y me la tengo que comer”, expuso ayer el adiestrador de la franja después de la caída ante Melipilla.

Más allá del resultado y de la noche inspirada de Vidangossy, lo concreto que Universidad Católica parece la sombra del conjunto que ha dominado sin contrapeso el fútbol chileno durante las últimas tres temporadas. Un presente incómodo que incluso se ha trasladado al ánimo de los futbolistas. Jugadores que hoy se ven apagados y algunos que también han expresado abiertamente su molestia durante los partidos.

En el plantel todavía no se produce la conexión entre lo que quieren los jugadores y lo que pide el nuevo entrenador. El estilo más conservador del uruguayo, en comparación con la filosofía más agresiva de su antecesor, el argentino Ariel Holan, se ha notado en San Carlos de Apoquindo. Dos derrotas en la Copa Libertadores, de visita y de local, sumadas a los resultados preocupantes en el campeonato nacional tienen en mal pie a Gustavo Poyet. La racha es la peor en 10 años y el técnico cruzado sabe que está obligado a mejorar rápido, porque la paciencia de la hinchada de Católica se está colmando.

En el club también crece la preocupación, pero también hay más confianza en dar vuelta la situación. Por eso, la mañana de este lunes se presentó en la práctica Juan Tagle, presidente de Cruzados. Después, a través de sus redes sociales, el dirigente resumió: “Apoyando al equipo y cuerpo técnico en el entrenamiento esta mañana. Sin duda un momento difícil del que tendremos que salir con mucho trabajo y unidad”.

Los números

DT Debut Puntos PG PE PP GF GC Dif Óscar Meneses 06-02-2003 6 1 3 4 9 13 -4 Óscar Garré 07-02-2004 6 2 0 6 15 16 -1 Jorge Pellicer 10-04-2004 13 4 1 3 13 11 2 José del Solar 28-01-2007 17 5 2 1 11 5 6 Fernando Carvallo 05-08-2007 17 5 2 1 14 6 8 Marco A. Figueroa 01-02-2009 16 5 1 2 14 7 7 Juan Antonio Pizzi 18-07-2010 19 6 1 1 16 7 9 Mario Lepe 25-06-2011 18 5 3 0 14 2 12 Martín Lasarte 08-07-2012 14 4 2 2 13 7 6 Rodrigo Astudillo 05-01-2014 13 4 1 3 12 10 2 Julio César Falcioni 19-07-2014 10 3 1 4 10 7 3 Mario Salas 04-01-2015 15 4 3 1 15 12 3 Beñat San José 02-02-2018 21 7 0 1 13 5 8 Gustavo Quinteros 15-02-2019 18 6 0 2 16 9 7 Ariel Holan 18-01-2020 17 5 2 1 16 10 6 Gustavo Poyet 21-03-2021 12 4 0 4 9 11 -2