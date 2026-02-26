El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”. Foto: @ironman70.3valdivia

El Ironman 70.3 de Valdivia fue reconocido en los Athletes’ Choice Awards, instancia en la que los atletas votan por las mejores competencias del circuito en distancia completa y media.

En la categoría “Más Recomendada”, la carrera de Valdivia se ubicó como la tercera carrera 70.3 más recomendada a nivel global, superada únicamente por Cartagena y Brasilia. Este mismo resultado se repitió en el ranking de carreras 70.3 más recomendadas de Latinoamérica. En la categoría “Mejor Natación” de Latinoamérica, la competencia nacional obtuvo el tercer lugar, siendo superada por Panamá y Puerto Rico. El segmento de natación del evento en Valdivia se desarrolla en el Río Calle-Calle.

El Ironman de Valdivia ha sido parte del calendario internacional con dos ediciones realizadas y forma parte del circuito de competencias 70.3 en el calendario anual.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo. Que el Ironman 70.3 Valdivia haya sido elegido como la tercera carrera más recomendada del mundo no es casualidad. Es el resultado de una ciudad entera que se involucra, que recibe con cariño, que trabaja con profesionalismo y que entiende que el deporte es una oportunidad de desarrollo”, señala la alcaldesa Carla Amtmann a El Deportivo.

“En solo dos ediciones demostramos que Valdivia está preparada para jugar en las grandes ligas del triatlón mundial. Aquí no solo ofrecemos un circuito desafiante en un entorno natural privilegiado, ofrecemos comunidad, organización y una experiencia que los propios atletas recomiendan”, añade.

En esa línea, la regidora aborda la realización del Ironman de distancia completa que se llevará a cabo en noviembre en la ciudad. “Consolida a Valdivia como capital deportiva del país y como un destino internacional de primer nivel. Este logro es de nuestros equipos municipales, de las instituciones públicas, de los voluntarios, de los emprendedores y de cada vecino y vecina que hace suyo este evento. Valdivia está brillando en el mundo, y lo estamos haciendo juntos”, establece.