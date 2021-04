El Sifup sale en defensa de Benjamín Galdames: “Es una situación lamentable que no debería pasar en nuestro fútbol”

El Sifup se pone en alerta. La acusación contra Unión Española de apartar de las convocatorias a Benjamín Galdames hasta que firme la renovación generó la inmediata reacción de la entidad gremial que preside Gamadiel García. El sindicato se contactó con el delantero para ofrecerle respaldo y asesoría legal frente a la situación que enfrenta, lo que podría llevar la disputa hasta los tribunales.

“Hablamos con el jugador y su familia; hay situaciones que no incumplen normas laborales, pero sí son faltas a la ética, que pueden dañar a cualquier trabajador de Chile expuesto a algo así. Nos pusimos a disposición del deportista, como corresponde”, explica el presidente del Sifup, Gamadiel García. “Ya estamos en contacto con él. Obviamente, le ayudaremos y asesoraremos en lo que sea necesario. Por ahora estamos recabando toda la información. Claramente es una situación lamentable que no debería pasar en nuestro fútbol”, agrega el secretario del Sifup, Luis Marín.

En esa línea, el directorio de la agrupación comisionó al abogado Alfonso Canales para que estudie a fondo la situación que afecta a Galdames. “Con los antecedentes que podamos recabar se puede ver la viabilidad de las acciones a seguir”, explica el jurista.

Esa búsqueda puede conducir a que se configure alguna infracción por parte de la entidad de Independencia. “Si se acredita que la decisión viene como represalia hacia el jugador y/o una vulneración a sus derechos fundamentales, sí”, dice Canales respecto de esa posibilidad. Y abre la posibilidad a ejercer acciones legales como una denuncia o una demanda. “Sí”, se limita a contestar, consultado respecto de esa opción.

Benjamín Galdames, en el duelo ante Iquique de la temporada anterior (Foto: Agenciauno)

El conflicto

Galdames estaba considerado como titular para el encuentro frente a Melipilla por el técnico Jorge Pellicer. Sin embargo, el estratega debió recular. La dirigencia le ordenó marginar al atacante del choque frente a los Potros. “No es una pregunta que me deben hacer a mí, sino al directorio. No está en cancha por situaciones contractuales. Tengo la instrucción del directorio de no utilizarlo a pesar de que iba a ser titular, mientras no resuelva su situación”, declaró el entrenador a TNT Sports.

La dirigencia, a través del gerente Luis Baquedano, devolvió la responsabilidad de la decisión a Pellicer. “Habría que preguntarle al técnico”, contestó el funcionario a El Deportivo.

En el entorno del jugador explicaron la forma en que operó la institución hispana. “El jueves me trasladé hasta la oficina de Luis Baquedano a exponerle nuestro interés por renovar, pero le pedimos una semana de plazo porque su representante, Leo Rodríguez, está en Estados Unidos. Cuando uno firma una renovación hay un montón de cosas como bonos, cláusulas y objetivos. Más para un juvenil como Benjamín, que gana el mínimo. No era cosa de llegar y firmar, menos que baje Baquedano a la cancha para decirle que tiene que firmar sí o sí, o si no, no jugaba el fin de semana. O que el técnico le diga ‘tranquilo, firma porque la plata viene después’. Esas cosas no se hacen. Él tiene representante y un papá que lo asesora también”, declaró a este medio Pablo Galdames, padre de Benjamín y ex jugador del club de Plaza Chacabuco.