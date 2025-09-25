Entrenador de Terence Crawford ningunea a Canelo Álvarez y descarta una revancha

En el Allegiant Stadium, de Las Vegas, ante 70.482 espectadores, el estadounidense Terence Crawford derrumbó a Canelo Álvarez. En una pelea que comenzó pareja pero que se desniveló sobre el final, el retador de Omaha se llevó cuatro cinturones en la misma velada. De esta manera, el de Guadalajara perdió los títulos unificados de los supermedianos.

La pelea generó reacciones en todo el mundo, las que han continuado durante 10 días. Este miércoles, Bernie Davis, entrenador de Crawford, descartó la posibilidad de una nueva disputa contra Canelo, argumentando que su pupilo ahora lo podría vencer con una mayor diferencia y sin problemas.

“Creo que podríamos ganarle por segunda vez y puede ser que esta vez sea peor, porque siento que ‘Bud’ Crawford está muy en forma, por lo que no creo que Canelo pueda llegar a hacerle daño”, declaró Bernie Davis en ‘MillCity Boxing’.

“Nada de lo que él (Canelo) proponía sobre el ring estaba funcionando aquella noche. Pienso que Álvarez se imaginaba que Crawford iba a correr como William Scull e, imagino, que pensaba que Terence no podía hacerle daño. No veo motivos para una revancha entre ambos”, cerró.

150 millones de dólares

No obstante, a pesar de la derrota, de perder sus cinturones y de, al parecer, no tener revancha, Canelo Álvarez se embolsó por pelear la impactante cifra de 150 millones de dólares.

En sus redes sociales, el mexicano dejó un mensaje para sus fans luego de la caída: “Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje. Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años”.

“Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabrones!”, cerró.