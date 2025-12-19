¿Era solo una moda? Premier Padel Tour borra a Chile del calendario 2026

Los fanáticos del pádel en nuestro país sufrieron un golpe duro. Este jueves se oficializó el calendario del Premier Padel Tour 2026 y desde la organización del circuito más importante de este deporte no consideraron a Chile, que había sido sede en los últimos dos años.

Rápidamente, desde Santiago Premier Padel emitieron un comunicado explicando los motivos de esta decisión: “Tal determinación se debe al extenso y ajustado calendario internacional, considerando que se disputarán las fechas Premier Pádel, el FIP World Cup y la recientemente anunciada, Hexagon Cup, lo que obligó a evaluar realizar el torneo en mayo, lo que obligaba a buscar un Venue Indoor”.

Además, especificaron sobre la solicitud de jugar idealmente en un espacio indoor: “Otra de las razones, se ajusta a las exigencias entregadas por FIP y Premier Pádel, donde se solicita a las sedes oficiales jugar idealmente en un espacio “indoor”, considerando cancha principal y secundarias, lo que complica la realización por motivos logísticos y de tiempos, en vista de que se necesitan, como mínimo, 14 días entre preparación, montaje y ejecución”.

Foto: Premier Padel Chile

“Ahora bien, la propia Federación Internacional de Pádel junto con la Federación de Pádel de Chile y Premier Padel Chile, ya se encuentran trabajando para que Santiago Premier Pádel P1 vuelva a Chile los próximos cuatro años, es decir, entre 2027-2030, con fechas y lugar a confirmar”, agregaron.

Una edición 2025 con problemas

Cabe recordar que el Premier Padel Tour alcanzó a organizar dos ediciones en Santiago. La primera, en 2024, se realizó sin dificultades en el Movistar Arena. Sin embargo, la segunda, efectuada este 2025 en San Carlos de Apoquindo, tuvo algunos problemas.

Las lluvias que cayeron el domingo 30 de marzo sobre la Región Metropolitana obligaron a postergar las finales del torneo que se estaba llevando a cabo en un espacio outdoor. Los partidos se movieron para la jornada del lunes, en donde se alcanzó a jugar parte de la definición que enfrentó a Paula Josemaría y Ari Sánchez contra Gemma Triay y Delfina Brea. Sin embargo, la alta humedad que aún había en la pista no dejó continuar el duelo y la final no se pudo terminar.

La definición por el título en los hombres tampoco se pudo realizar como estaba pactada, pero por un factor imposible de prevenir: Franco Stupaczuk sufrió un cuadro febril y no se pudo presentar al partido junto a Juan Lebrón. De esta forma, sin jugar, Alejandro Galán y Federico Chingotto se proclamaron campeones.