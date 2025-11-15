España no necesita a Lamine Yamal para golear a Georgia y acaricia la clasificación al Mundial 2026

España goleó a Georgia y está a nada de sellar su clasificación. Foto: @SEFutbol

De a poco se va decantando el panorama para establecer a los participantes de la Copa del Mundo 2026. Se están cerrando las Eliminatorias Europeas, que en la jornada de sábado no entregó nuevos clasificados. Eso sí, algunos estuvieron muy cerca de timbrar el pasaporte.

España no pudo certificar hoy su lugar en el Mundial, aunque una verdadera hecatombe los sacaría. Pese a tener bajas de peso, partiendo por Lamine Yamal (protagonista de una polémica desatada entre el Barcelona y la Federación), los hispanos golearon 4-0 a Georgia y tienen el boleto al alcance de la mano.

Mikel Oyarzabal anotó un doblete (11’ y 63’), mientras que los otros tantos fueron de Martín Zubimendi (22’) y Ferran Torres (34’). La escuadra que dirige Luis De la Fuente es sólido líder del grupo E con puntaje ideal, 15 de 15, y cero goles en contra. Pero todavía no es oficialmente mundialista. ¿Por qué? Turquía derrotó 2-0 a Bulgaria y matemáticamente puede alcanzar a los españoles.

Este martes, la Roja europea (con una diferencia de gol de +19) recibe a los otomanos (12 puntos y +5) y le basta con un empate para sellar la clasificación. Hasta una derrota por poco. La única chance de Turquía para ser primera es ganar por una diferencia de siete goles. Suena como una utopía.

Otro seleccionado que se vio obligado a esperar es Bélgica. Los Diablos Rojos necesitaban derrotar a Kazajistán, como visitante, para asegurar su presencia en la Copa del Mundo. Con bajas importantes (Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, nada menos), solo igualaron 1-1 y pospusieron el festejo.

La selección belga encabeza el grupo J de las Clasificatorias con 15 puntos, dos más que Macedonia del Norte y Gales, sus escoltas. Cerrará la eliminatoria recibiendo a la débil Liechtenstein. Se prevé una faena favorable.

Mientras tanto, Austria y Suiza ganaron sus respectivos encuentros, dejando todo encaminado. No pudieron certificar la clasificación este sábado, porque ganaron sus escoltas (Bosnia y Herzegovina y Kosovo, respectivamente).

Italia va por una utopía

En la jornada dominical, habrá un partido sobresaliente. El estadio San Siro de Milán, Italia recibirá a Noruega (16.45 horas de Chile), en un choque donde los nórdicos tienen que cerrar el “trámite” de la clasificación al Mundial.

El elenco de Erling Haaland encabeza el grupo I con 21 puntos, mientras que los italianos son segundos con 18. Matemáticamente, los Azzurri puede alcanzar a los noruegos si gana el partido. El problema para los transalpinos radica en la diferencia de gol. En ese ítem, Noruega saca una distancia notable: +29 versus +12. Entonces, para que Italia termine primero y clasifique directo al Mundial, tendría que vencer por nueve goles a su rival.

El escenario más realista indica que Italia tiene asegurado su lugar en el repechaje, que se disputará en marzo.