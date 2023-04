“Hay dos acusaciones en curso”: el Sifup revela novedosa aplicación para que los futbolistas denuncien arreglos de partidos

El Sifup enciende las alarmas. El sindicato presidido por Gamadiel García pone en marcha una aplicación para denunciar los posibles amaños de partidos en el fútbol chileno. Denominada “Botón Rojo”, ya está en uso y existen dos acusaciones en curso, que están siendo investigadas por la ANFP. Este avance llega en medio de la creciente presencia de las casas de apuestas en el balompié nacional.

“Es una aplicación que el jugador puede bajar. Tiene un código y un acceso directo privado en donde ellos pueden ver los beneficios que tienen asociados y pueden contar con este botón rojo si hay algún ofrecimiento. Si hay alguna apuesta o amaño de partido pueden denunciar. La acusación se realiza de manera anónima y nos sirve para estar enterados antes de cualquier cosa”, señala García a El Deportivo.

El exfutbolista detalla que se trata de una ordenanza que hay por parte de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) para que todos los jugadores tengan seguridad. “Hay que considerar que quienes no hagan la denuncia y caigan en una investigación, pueden tener hasta cuatro años de castigo. Al enterarse o recibir alguna propuesta que no corresponda, la tienen que denunciar”, agrega.

El “Botón Rojo” ya está en marcha. “Hemos hecho dos denuncias. Han estado en investigación. Ya entregamos todos los antecedentes, están a disposición, con videos como pruebas. Si sucede algo o no, es tema de las autoridades y la ANFP”, sostiene el otrora volante.

Gamadiel García, presidente del Sifup.

El temor de las apuestas

Este 2023, Betsson se adjudicó el naming del Campeonato Nacional. Dejó de ser AFP Plan Vital, para darle paso a un casino en línea. Además, ocho clubes de Primera División tienen alguna empresa de juegos de azar como principal auspiciador. Otros tantos, también los incluyen en su camiseta, aunque no en el pecho. Coolbet, Betway, Novibet. Latamwin y Betano son algunas de las principales empresas del rubro.

El temor por el arreglo de encuentros es evidente. Sin embargo, la situación que más pone en entredicho a estas compañías son el establecimiento que tienen en el país. Según la legislación vigente, solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak están autorizadas para desarrollar sistemas de apuestas deportivas. Además, la Superintendencia de Casinos y Juegos ha denunciado que 22 sitios operan en Chile sin ninguna regulación de por medio.

Al respecto, Gamadiel García apunta que: “Las casas de apuestas no están regularizadas ni permitidas. Nos complica que no se haga nada para ponerlas en el aspecto legal. Se ha hablado mucho y poco se ha hecho. Hoy están fuera del marco legal, pero para muchas instituciones son un salvavidas. Hay que regularlas y que estas paguen los impuestos que corresponden. Es la única manera donde nosotros no tendríamos ningún problema”.

Coolbet y Betano están presentes en las camisetas de Colo Colo y la U, respectivamente. Foto: Sebastián Oria/AgenciaUNO

A mediados de 2022, Pablo Milad reconocía ese carácter de “salvavidas”. “Las casas de apuestas son un soporte significativo de los clubes, no fundamental. Es un porcentaje que aporta al financiamiento. Recordando que esta actividad es deficitaria, de acuerdo con los balances auditados a cada una de las instituciones”, declaraba el mandamás de la ANFP.

El curicano, eso sí, es tajante en diferenciar los conceptos de ilegalidad e irregularidad. “Algo es ilegal cuando va contra la ley. Hoy día no hay una regulación, por eso nosotros vamos por ello. Queremos que se regularice, pero no podemos decir que es ilegal si no está normado”, insistía el exintendente del Maule. Precisamente en el marco de la legalidad es que un proyecto que se despachó al Senado esta semana complica al fútbol chileno. El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, este miércoles, por una gran mayoría, la iniciativa que prohíbe la relación entre las casas de apuestas online y los clubes deportivos.

El apogeo de los juegos de azar en línea no solo preocupa en Chile. Durante la última semana, la Premier League anunció que los clubes que compiten en la máxima categoría del fútbol inglés no podrán lucir este tipo de compañías como auspiciador principal. Sin embargo, podrán estar como secundarios. O sea, en las mangas o los short.

En el país, Unión Española ha sido el único club de Primera División que se ha desmarcado públicamente de las compañías de azar deportivo. “Somos el único club presente en el Consejo de Presidentes que se manifestó en contra de la presencia de este tipo de empresas como auspiciador principal del Torneo, sustentando su oposición por razones éticas y morales, y manifestando su total rechazo a que sus jugadores lleven en sus camisetas ese logo”, manifestó la institución hispana en un comunicado en diciembre de 2022.