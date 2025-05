Joaquín Niemann se mantiene en puestos intermedios en el PGA Championship

Los major siguen siendo la principal deuda de Joaquín Niemann. Este sábado, el chileno tuvo una regular jornada en el PGA Championship, pero no le alcanzó para escalar a los lugares de avanzada. Llega al último día en puestos intermedios. Culminó su participación sabatina en el T30.

El talagantino terminó con 70 golpes, en el par. En general acumula una tarjeta de -1. La ronda final arranca hoy.

La participación de ayer comenzó cerca del mediodía y en su primera bandera tuvo el impacto en el par. Tónica que se mantuvo casi toda la tarde. En el quinto, estuvo cerca de dar el salto, cuando sacó del bunker y su putt pegó en el hoyo y salió. Casi fue un birdie sensacional, finalmente acertó en el par.

Niemann no logra reeditar lo hecho en el LIV.

En esa línea se mantuvo hasta el octavo hoyo, cuando tuvo un retroceso con un bogey tras equivocarse en el tiro de salida. Eso lo hizo bajar varios puestos. Luego se rehízo de inmediato en el noveno, cuando acertó un tiro bajo el par.

En el hoyo 13, otro birdie ilusionó a Niemann con posicionarse más arriba de cara a la definición. Pero la irregularidad del chileno persistió y no pudo acercar ninguno tiro bajo el par más en el día. Incluso, en el penúltimo hoyo del sábado, tuvo un bogey que lo alejó de cualquier chance de instalarse en la lucha por el título.

El cierre de la jornada sabatina fue con un golpe en el par y lejos de la parte alta. Hasta ahora, los major siguen siendo la piedra en el zapato del mejor golfista nacional en este momento. Hasta ahora solo tiene un top 20 en 25 participaciones en torneos grandes. Su mejor actuación fue el puesto T16 que logró en el Masters de Augusta 2023. Este domingo tendría que firmar una ronda final extraordinaria para superar aquella posición.

Afrontando la presión

En el pasado, Niemann ha expuesto sus ganas de seguir compitiendo en los major. De hecho, desde el LIV han negociado para tener un ingreso paralelo a este tipo de competencias, pese a las trabas que puedan poner desde el PGA Tour.

Hace algunas semanas, el chileno expuso a El Deportivo como ha cambiado su mentalidad en el último tiempo para afrontar los desafíos que se le presentan. Recordando también la frase que dijo hace algunos años Marcelo Ríos en referencia a la supuesta tranquilidad que exhibe el golfista ante la presión. “Creo que ha cambiado harto mi forma de ser. Bueno, no mucho. La verdad, no mi forma de ser, sino mi forma de ver el golf; de ver la competitividad, de estar en mi propia calma hasta el momento de jugar, de ejecutar y todo eso. Me acuerdo cuando me fue a ver y para mí fue un honor gigante. Es uno de mis ídolos, por lo que llegó a ser, y es alguien que admiro. Así que fue especial haberlo tenido, haber sentido su apoyo. De vez en cuando, me manda ánimo”, comentó en esa oportunidad.