Johnny Herrera tras los graves incidentes en el Estadio Nacional: “Se tiene que castigar con todo el peso de la ley”

La Liga de Primera 2026 tuvo un inicio bochornoso. Universidad de Chile igualó sin goles ante Audax Italiano, en un deslucido partido marcado por la violencia. Una serie de incidentes, destrozos y fuego fueron el escenario del encuentro.

Durante el inicio del segundo tiempo, un grupo de hinchas azules prendió fuego en las tribunas del sector sur del Estadio Nacional, paralizando el encuentro por unos minutos. Fue la concreción de una amenaza anticipada por parte de la barra.

La lamentable imagen provocó una serie de reacciones. Una de ellas fue de Johnny Herrera, ídolo y excapitán de la U: “Se anunció este vandalismo en contra de su propio club, del club que muchos de ellos dicen querer. Acá las acciones se tienen que tomar de principio a fin y castigar con todo el peso de la ley posible, porque insisto, no voy a ir a un estadio y querer quemarlo”, comenzó señalando el exarquero en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Hay una foto de los gallos peleando con la seguridad y una niñita de 10 años atrás sin entender nada, entonces a mí me da pena. Me tocó muchas veces estar ahí, me tocó muchas veces estar en la barra, estar en la cancha, pero nunca, en todos los años que yo llevo en el fútbol y más de 20 metido en la Universidad de Chile, nunca vi y escuché que ellos iban a atentar en contra de su propio club. Es la primera vez que lo veo y me da pena”, añadió.

Los cuestionamientos de Herrera

Herrera cuestionó severamente lo realizado por el grupo de barristas: “Ellos no quieren al equipo, no quieren al club, quieren imponer sus condiciones. Uno se va triste como hincha, como en mi caso, nacido y criado en la U, porque no saben lo que quieren”, indicó.

“Las penas ahora se vienen contra todo el mundo que quiere ver un partido de fútbol, contra todas las familias”, continuó.

Finalmente, el otrora arquero lamentó las sanciones que pueda recibir el club: “La U se va a quedar con muchos partidos sin gente. Yo creo que el club también toma decisiones, no por llenar el estadio le vas a vender entrada a cualquier persona. Que estén todos en registro de hincha o que solamente puedan ir los abonados. Es lamentable, es triste, pero es una forma de poder filtrar a la gente que realmente quiere ir al estadio”, cerró.