Jorge Pellicer aborda el caso Galdames: “La gente entenderá que uno no puede arreglarle el contrato al jugador”

Este Sábado Unión Española tendrá un complicado partido. El elenco hispano enfrentará en el Santa Laura a Audax Italiano (15.30 horas) en un nuevo clásico de colonias.

Pese a la importancia del partido, el técnico del equipo, Jorge Pellicer, seguirá sin poder contar con Benjamín Galdames, pues aún no ha podido solucionar la renovación de su contrato por diferencias con la dirigencia.

Esta situación fue comentada por el DT este jueves en conferencia de prensa. “Hoy mismo se tocó ese tema y la instrucción del directorio es que no tiene ninguna posibilidad de resolverse”, informó Pellicer.

“Yo sigo manifestando la necesidad de contar con el jugador y el directorio me sigue manifestando la imposibilidad de llegar a un acuerdo producto de eso”, explica.

“La gente entenderá que uno no puede como entrenador arreglarle el contrato al jugador. Si fuera por mí lo haría, pero no está en mi potestad. No se puede. Así que la última información es que no hay ninguna posibilidad de contar con él”, concluyó.

El caso Galdames

Esta situación se originó en la previa del partido entre Deportes Melipilla y Unión Española por la tercera fecha del Torneo Nacional. Benjamín Galdames había sido considerado por el técnico para ingresar como titular. Sin embargo, una orden del directorio hispano frenó al DT y tuvo que buscar una alternativa.

Luego, tras ser consultado por La Tercera, el padre del jugador, Pablo Galdames, indicó que “A Benjamín no lo citaron porque en la semana lo obligaron a firmar la renovación de su contrato, que es hasta el 31 de diciembre”.

“No era cosa de llegar y firmar, menos que baje Baquedano a la cancha para decirle que tiene que firmar sí o sí, o si no, no jugaba el fin de semana. O que el técnico le diga ‘tranquilo, firma porque la plata viene después’. Esas cosas no se hacen. Él tiene representante y un papá que lo asesora también”, explicó en la oportunidad.

Estas palabras fueron confirmadas después por el propio Pellicer en la previa del duelo de los Rojos contra los Potros. “No es una pregunta que me deben hacer a mí, sino al directorio. No está en cancha por situaciones contractuales. Tengo la instrucción del directorio de no utilizarlo a pesar de que iba a ser titular, mientras no resuelva su situación”, dijo el DT a TNT Sports.

Benjamín Galdames durante el duelo entre U. Española y U. La Calera en la segunda fecha del Torneo Nacional. Foto: Agencia Uno.

El apoyo del Sifup

Por esta situación, el Sifup salió en defensa del futbolista y ofreció asesoría legal. “Hablamos con el jugador y su familia; hay situaciones que no incumplen normas laborales, pero sí son faltas a la ética, que pueden dañar a cualquier trabajador de Chile expuesto a algo así. Nos pusimos a disposición del deportista, como corresponde”, explicó en su momento Gamadiel García.