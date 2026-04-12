La chilena Macarena Salazar se impone en la primera edición del Ironman 70.3 de Puerto Varas

La chilena Macarena Salazar se impuso en la primera edición del Itaú Ironman 70.3 de Puerto Varas, competencia disputada este domingo en la Región de Los Lagos y que reunió a más de 1.400 triatletas inscritos.

“Estoy muy feliz. No lo esperaba porque habían muy buenas deportistas en la largada. Venía a buscar un top cinco y pude ganar. Estoy chocha. Salí adelante en el agua, luego busqué salir a romper el grupo en la bicicleta y me escapé. Al final me bajé muy tranquila a correr”, afirmó la atleta.

En la categoría femenina, Salazar se quedó con el primer lugar tras completar el recorrido en 4 horas, 7 minutos y 10 segundos. La argentina Romina Biagioli finalizó en la segunda posición con un crono de 4.13′05″, y el tercer puesto fue para Laura Mathews, quien registró 4.14′21″.

Salazar se impuso en el Ironman 70.3 de Puerto Varas. @pablojimenez_photo

La jornada comenzó a las 09.00 horas en la playa del lago Llanquihue con la largada de los deportistas élite. Debido a condiciones climáticas, el segmento de natación se redujo a 750 metros, manteniéndose los 90 kilómetros de ciclismo y los 21,1 kilómetros de trote.

En la competencia masculina, el ganador fue el alemán Marcel Bolbat, quien cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 25 minutos y 30 segundos. El segundo lugar lo obtuvo el argentino Luciano Taccone con un registro de 3.35′29″, mientras que el tercer puesto fue para el chileno Martín Baeza, con un tiempo de 3.35′53″.

“Fue un día increíble. De verdad muy bueno para mí. Esta es una gran ciudad, la gente estuvo muy bien y nos han hecho sentir muy bienvenidos durante toda esta semana. La bicicleta estuvo muy dura porque el viento fue intenso durante la carrera. La natación más corta también me favoreció para un triunfo que no puedo describir porque fue de verdad increíble”, señaló Bolbat.

La competencia marcó el debut de Puerto Varas como sede de un evento Ironman 70.3 en Chile. Además de los atletas de élite, la organización premió a los participantes de las distintas divisiones.