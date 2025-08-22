La reflexión de Juan Tagle y la UC tras los incidentes en Avellaneda en el partido entre la U e Independiente.

La UC se prepara para inaugurar su estadio. Una apertura que llega en una semana compleja para el fútbol chileno, luego de los incidentes en el partido entre Independiente y la U. A 24 horas del primer partido en el Claro Arena, Juan Tagle y Fernando Zampedri hablaron del hito. Pero el timonel estudiantil también aprovechó de hacer una reflexión sobre lo ocurrido en Avellaneda.

“Nosotros condenamos con la mayor fuerza posible lo que ocurrió en Argentina. Las imágenes que vimos supera todo. Hemos visto violencia antes, pero ahí vimos vejámenes, actos indignos, casi violaciones a los derechos humanos. Esperemos que se sancione a los responsables. Acá nos hemos preparado para tener un estadio con la mayor cantidad de elementos de seguridad posible. Se ha puesto la más alta tecnología para que nadie quede impune ante actos de violencia”, señaló el presidente de Cruzados.

“En San Carlos de Apoquindo en general hubo buen comportamiento, pero también pasaron algunas cosas. Nuestra barra estuvo involucrada en hechos de violencia, no podemos negarlo”, complementó.

En esa línea, abordó la ausencia de público visitante en Las Condes y anticipó algunos puntos del uso de su recinto. “Queríamos tener hinchada visitante, pero la autoridad determinó que era un partido Clase A. Por prudencia determinamos ello. Estamos poniendo en marcha al estadio. No todo va a funcionar perfecto, como en cualquier casa”, explicó.

La UC jugará su primer partido en el Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Los sistemas funcionaron bien. Hubo algunas fallas en algunos torniquetes, pero se suplieron. Nos sirvió para tomar lecciones. En general, el estadio funcionó bien. El mayor problema que hubo fue con los accesos vehiculares”, añadió, sobre el evento de prueba llevado a cabo el miércoles.

También se refirió a la tecnología en los ingresos. “Con el reconocimiento facial estamos trabajando. Es un tema tecnológico y legal. Es algo que debe demorar menos de dos segundos. Hay algunos temas que debemos definir con la ANFP, que maneja el Registro Nacional de Hinchas. De todas formas, hacemos control de identidad. Uno de los temas más graves es la suplantación de identidad”, comentó el abogado.

Zampedri se enfoca

Por su parte, Fernando Zampedri le baja el perfil a la idea de poder ser el primer jugador en anotar en el Claro Arena. “Estamos enfocados en el partido. En conseguir los tres puntos y darle una alegría grande a la gente en la vuelta a casa. El que haga el gol, va a servir y vamos a estar todos felices”, dijo.

“La localía nos hará muy fuertes. Volver es algo maravilloso, muy esperado en el último tiempo. La cancha no va a cambiar tanto, ya hay otras sintéticas en el país. Hay que confiar más en el equipo que depender del suelo”, añadió.

Aun así, reconoció que si se acostumbran al campo de juego les puede favorecer. “La intensidad es más rápido que otros, ojalá podamos sacar alguna ventaja”, señaló.

El Toro, de paso, apuntó a las metas que tienen actualmente en la precordillera. “El objetivo es ganar mañana, acercarnos a los puestos de clasificación de copas y el próximo año competir en el plano internacional”, sentenció.