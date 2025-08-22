SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La reflexión de Juan Tagle y la UC tras los incidentes en Avellaneda en el partido entre la U e Independiente

El presidente de Cruzados se refirió a los hechos de violencia que marcaron la semana en el fútbol chileno.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
La reflexión de Juan Tagle y la UC tras los incidentes en Avellaneda en el partido entre la U e Independiente.

La UC se prepara para inaugurar su estadio. Una apertura que llega en una semana compleja para el fútbol chileno, luego de los incidentes en el partido entre Independiente y la U. A 24 horas del primer partido en el Claro Arena, Juan Tagle y Fernando Zampedri hablaron del hito. Pero el timonel estudiantil también aprovechó de hacer una reflexión sobre lo ocurrido en Avellaneda.

“Nosotros condenamos con la mayor fuerza posible lo que ocurrió en Argentina. Las imágenes que vimos supera todo. Hemos visto violencia antes, pero ahí vimos vejámenes, actos indignos, casi violaciones a los derechos humanos. Esperemos que se sancione a los responsables. Acá nos hemos preparado para tener un estadio con la mayor cantidad de elementos de seguridad posible. Se ha puesto la más alta tecnología para que nadie quede impune ante actos de violencia”, señaló el presidente de Cruzados.

“En San Carlos de Apoquindo en general hubo buen comportamiento, pero también pasaron algunas cosas. Nuestra barra estuvo involucrada en hechos de violencia, no podemos negarlo”, complementó.

En esa línea, abordó la ausencia de público visitante en Las Condes y anticipó algunos puntos del uso de su recinto. “Queríamos tener hinchada visitante, pero la autoridad determinó que era un partido Clase A. Por prudencia determinamos ello. Estamos poniendo en marcha al estadio. No todo va a funcionar perfecto, como en cualquier casa”, explicó.

La UC jugará su primer partido en el Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“Los sistemas funcionaron bien. Hubo algunas fallas en algunos torniquetes, pero se suplieron. Nos sirvió para tomar lecciones. En general, el estadio funcionó bien. El mayor problema que hubo fue con los accesos vehiculares”, añadió, sobre el evento de prueba llevado a cabo el miércoles.

También se refirió a la tecnología en los ingresos. “Con el reconocimiento facial estamos trabajando. Es un tema tecnológico y legal. Es algo que debe demorar menos de dos segundos. Hay algunos temas que debemos definir con la ANFP, que maneja el Registro Nacional de Hinchas. De todas formas, hacemos control de identidad. Uno de los temas más graves es la suplantación de identidad”, comentó el abogado.

Zampedri se enfoca

Por su parte, Fernando Zampedri le baja el perfil a la idea de poder ser el primer jugador en anotar en el Claro Arena. “Estamos enfocados en el partido. En conseguir los tres puntos y darle una alegría grande a la gente en la vuelta a casa. El que haga el gol, va a servir y vamos a estar todos felices”, dijo.

“La localía nos hará muy fuertes. Volver es algo maravilloso, muy esperado en el último tiempo. La cancha no va a cambiar tanto, ya hay otras sintéticas en el país. Hay que confiar más en el equipo que depender del suelo”, añadió.

Aun así, reconoció que si se acostumbran al campo de juego les puede favorecer. “La intensidad es más rápido que otros, ojalá podamos sacar alguna ventaja”, señaló.

El Toro, de paso, apuntó a las metas que tienen actualmente en la precordillera. “El objetivo es ganar mañana, acercarnos a los puestos de clasificación de copas y el próximo año competir en el plano internacional”, sentenció.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalFernando ZampedriJuan TagleCruzadosClaro ArenaLa UCUniversidad Católica

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Ante posibles disturbios en Mundial Sub20: Cordero afirma que operativos de intervención policial están preparados ante emergencias

Kast v/s Kast: las diferencias entre los programas de 2021 y 2025 y las razones para dejar atrás temas controvertidos

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina
Chile

Gobierno evalúa querellarse por ataques a hinchas de Universidad de Chile en Argentina

“No salté yo, a mí me botaron”: habla hincha que cayó desde galería en partido entre la U e Independiente

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal
Negocios

Boric defiende a Grau de las críticas y afirma que su énfasis será el empleo y la responsabilidad fiscal

Colbún avanza en Perú: nombra nuevo gerente general en filial y concreta compra de central termoeléctrica

Codelco eleva producción en el primer semestre, pero recorta estimación para el año por efecto de El Teniente

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?
Tendencias

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Everton por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Universidad Católica vs. Unión Española por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por la liga inglesa

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”
Mundo

Katherine Marino, académica de la UCLA: “Ha habido una aceleración del autoritarismo bajo el segundo régimen de Trump”

Autoridad Palestina pide una postura internacional “firme” ante la declaración de hambruna en la ciudad de Gaza

La Administración Trump revisará hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos