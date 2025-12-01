VOTA INFORMADO por $1100
    La Roja cestera vuelve a caer ante Brasil en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027

    El equipo nacional perdió por 78-62 en Sao Paulo, en la segunda jornada de las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    La Roja cestera vuelve a caer ante Brasil en las Eliminatorias. . Por @basquetebrasil

    Chile suma una nueva derrota en las Eliminatorias rumbo al Mundial de básquetbol de Qatar 2027. El elenco nacional fue hasta Sao Paulo para disputar la segunda jornada y cayó por 78-62 ante Brasil. En la primera fecha, la Roja cestera había perdido por 82-66 en Valdivia, ante el mismo rival.

    En la primera mitad, el local sacó una expresiva diferencia de 47-25. En los dos cuartos restantes, Chile se acercó en el marcador, pero no fue suficiente para remontar. Felipe Haase fue el jugador más destacado de la Selección, con 15 puntos. En Brasil brillaron Alexey Borges, con 18 unidades, y los 17 de Georginho de Paula.

    Los siguientes partidos serán en la primera ventana de 2026. Los dos encuentros venideros son con la Roja como local. Primero ante Colombia, el viernes 27 de febrero, y después ante Venezuela, el lunes 2 de marzo.

    “Fueron dos tiempos distintos. Nuestro primer tiempo fue de muchas desconcentraciones, por momentos fuera del partido, y ellos nos castigaron. En el camarín hablamos de salir a hacer el plan de juego y luchar hasta el último segundo y si es que se nos abría la ventanina, trata de hacerlo. Creo que lo hicimos en un momento. Llegamos a estar a 10 puntos. Sabemos la jerarquía que tienen ellos”, señaló Barham Amor, jugador nacional, a CDO, luego del partido.

    “Tuvimos un par de pelotas clave que quizá haya sido más apretado el juego, pero estoy orgulloso de cómo nos repusimos. Venimos a competir y jugar de igual a igual contra cualquiera. Todos los han dicho, la Selección debe competir de igual a igual frente a cualquiera”, añadió.

    “El cuerpo técnico le da la confianza a todos. Nadie se siente menos. Creo que el mérito de lo que hemos hecho es del equipo. No solo de la ofensiva. Eso nos ayudo a remontar un poco el partido”, complementó.

    “Quedan cuatro partidos, los partidos claves. No podemos perder de local. Eso es muy importante. Es un proceso. La Selección está para grandes cosas. El año pasado estuvo a un paso de lograr a la segunda fase y este año creo que se puede lograr este hito, lo que todo el básquetbol chileno espera”, cerró.

