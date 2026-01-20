Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

La U a cargo de Francisco Meneghini continúa con su proceso de preparación de cara a la temporada 2026 que empezará en algunos días más.

Tras la suspensión del amistoso contra Racing Club por los incendios que afectan el sur del país, los azules volvieron al CDA y aprovecharon de medirse en un nuevo encuentro preparatorio contra Santiago Wanderers.

El Centro Deportivo Azul fue testigo de dos encuentros de 30 minutos por tiempo en los que Paqui probó dos equipos diferentes. En el primero, los azules se impusieron por 3-1 con un doblete de Octavio Rivero y otro tanto de Felipe Salomoni. El descuento para los caturros fue obra de Esteban Luco.

En el segundo, el marcador terminó igualado sin goles. Ahora, tras estos partidos, la U se alista para un nuevo desafío internacional. Este sábado el plantel viajará hasta Perú para enfrentar a Universitario en Lima en el marco de la Noche Crema.

El gran anuncio

Esta jornada también estuvo marcada por un importante anuncio. Juan Martín Lucero se transformó oficialmente en el nuevo refuerzo para la zona ofensiva del plantel.

“Listo y sellado. Desde el fútbol brasileño llegó Juan Martín Lucero para integrarse oficialmente a nuestro Primer Equipo”, publicó el club en sus redes oficiales.

Un poco más tarde, Lucero entregó sus primeras declaraciones. “Estoy muy contento de estar acá. Me encontré con un club muy lindo, muy prolijo, muy ordenado. El predio de entrenamiento está en muy buenas condiciones y eso es algo muy lindo para un jugador”, dijo en un video compartido por los azules.

“Elegí venir porque fue el club que mostró muchísimo interés en mí. Tuve muy buenas conversaciones con Manu (Manuel Mayo), me llamó el entrenador (Francisco Meneghini). Todo eso hace que un jugador se sienta importante y uno siempre lo valora a la hora de tomar decisiones”, compartió.

También analizó el plantel del que será parte. “Tiene jugadores de mucha jerarquía. Lo que más me gustó del plantel es que mantuvieron la base del año pasado. Creo que ese es un punto muy importante, un buen camino para lograr un título. Sin duda el año pasado lo hicieron muy bien, tanto en la Liga de Primera como en la Sudamericana. Este año, con los refuerzos, manteniendo la base, siguiendo una idea de juego, creo que las chances crecen mucho más”, apuntó.

A su vez, se refirió a su último paso por Colo Colo. “La verdad es que uno va aprendiendo de todo y vuelvo acá a un lugar que ya conozco, que es Chile. Es una liga que también me gusta mucho. Se compite bien, así que la verdad es que estoy contento y ojalá que todos mis años que vengo jugando al fútbol y haciéndolo en distintos países hoy los pueda demostrar”, remarcó.

“Siempre que uno conoce el lugar, la liga, es más fácil la adaptación. Como dije, es un país que me gusta mucho. Estoy muy contento de estar acá. La adaptación espero que sea lo más rápido posible”, añadió. “Los delanteros vivimos desde el gol. Creo que si se plantea un equipo ofensivo para nosotros siempre es mucho mejor. Hablé con el profe, me planteó su idea, sus ganas de que esté acá. La verdad es que eso también me motivó mucho”, cerró.