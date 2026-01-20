SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    El elenco universitario doblegó por 3-1 a los caturros con un doblete del delantero uruguayo.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: udechile.cl. pc

    La U a cargo de Francisco Meneghini continúa con su proceso de preparación de cara a la temporada 2026 que empezará en algunos días más.

    Tras la suspensión del amistoso contra Racing Club por los incendios que afectan el sur del país, los azules volvieron al CDA y aprovecharon de medirse en un nuevo encuentro preparatorio contra Santiago Wanderers.

    El Centro Deportivo Azul fue testigo de dos encuentros de 30 minutos por tiempo en los que Paqui probó dos equipos diferentes. En el primero, los azules se impusieron por 3-1 con un doblete de Octavio Rivero y otro tanto de Felipe Salomoni. El descuento para los caturros fue obra de Esteban Luco.

    En el segundo, el marcador terminó igualado sin goles. Ahora, tras estos partidos, la U se alista para un nuevo desafío internacional. Este sábado el plantel viajará hasta Perú para enfrentar a Universitario en Lima en el marco de la Noche Crema.

    El gran anuncio

    Esta jornada también estuvo marcada por un importante anuncio. Juan Martín Lucero se transformó oficialmente en el nuevo refuerzo para la zona ofensiva del plantel.

    Listo y sellado. Desde el fútbol brasileño llegó Juan Martín Lucero para integrarse oficialmente a nuestro Primer Equipo”, publicó el club en sus redes oficiales.

    Un poco más tarde, Lucero entregó sus primeras declaraciones. “Estoy muy contento de estar acá. Me encontré con un club muy lindo, muy prolijo, muy ordenado. El predio de entrenamiento está en muy buenas condiciones y eso es algo muy lindo para un jugador”, dijo en un video compartido por los azules.

    Elegí venir porque fue el club que mostró muchísimo interés en mí. Tuve muy buenas conversaciones con Manu (Manuel Mayo), me llamó el entrenador (Francisco Meneghini). Todo eso hace que un jugador se sienta importante y uno siempre lo valora a la hora de tomar decisiones”, compartió.

    También analizó el plantel del que será parte. “Tiene jugadores de mucha jerarquía. Lo que más me gustó del plantel es que mantuvieron la base del año pasado. Creo que ese es un punto muy importante, un buen camino para lograr un título. Sin duda el año pasado lo hicieron muy bien, tanto en la Liga de Primera como en la Sudamericana. Este año, con los refuerzos, manteniendo la base, siguiendo una idea de juego, creo que las chances crecen mucho más”, apuntó.

    A su vez, se refirió a su último paso por Colo Colo. “La verdad es que uno va aprendiendo de todo y vuelvo acá a un lugar que ya conozco, que es Chile. Es una liga que también me gusta mucho. Se compite bien, así que la verdad es que estoy contento y ojalá que todos mis años que vengo jugando al fútbol y haciéndolo en distintos países hoy los pueda demostrar”, remarcó.

    “Siempre que uno conoce el lugar, la liga, es más fácil la adaptación. Como dije, es un país que me gusta mucho. Estoy muy contento de estar acá. La adaptación espero que sea lo más rápido posible”, añadió. “Los delanteros vivimos desde el gol. Creo que si se plantea un equipo ofensivo para nosotros siempre es mucho mejor. Hablé con el profe, me planteó su idea, sus ganas de que esté acá. La verdad es que eso también me motivó mucho”, cerró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolUniversidad de ChileSantiago WanderersLa U

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

    Radiografía a los tres incendios que provocaron el infierno en Lirquén

    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Lo más leído

    1.
    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

    El mensaje de Fernando Ortiz a Blanco y Negro: “Hasta que no termine el libro de pases, yo no voy a cerrar el plantel”

    2.
    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    ¿Destino LaLiga? La millonaria oferta del Elche de Christian Bragarnik a Colo Colo por Lucas Cepeda

    3.
    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    4.
    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey

    El Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Atlético de Madrid por el paso a las semifinales de la Copa del Rey

    5.
    ¿Se despide de Unión Española? Emiliano Vecchio sorprende y se ofrece a equipo grande de Argentina

    ¿Se despide de Unión Española? Emiliano Vecchio sorprende y se ofrece a equipo grande de Argentina

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Inter vs. Arsenal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Mónaco en TV y streaming

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta
    Chile

    Proyecto de convivencia escolar pasa a Comisión Mixta

    Tribunal acoge solicitud de la defensa de Manuel Monsalve y reabre investigación

    Radiografía a los tres incendios que provocaron el infierno en Lirquén

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt
    Negocios

    “Tiene una experiencia extraordinaria en la industria”: La visión del sector sobre el futuro ministro de Minería Santiago Montt

    Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

    Mosa va por el control de Colo Colo: lanza OPA por un 30% adicional en Blanco y Negro

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años
    Tendencias

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    El legado de Valentino Garavani, “el último emperador” de la alta costura que falleció a sus 93 años

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna
    El Deportivo

    Presentación goleadora: Octavio Rivero se luce con un doblete en amistoso de la U en La Cisterna

    Independiente de Avellaneda transparenta las millonarias cifras del traspaso de Felipe Loyola al Pisa

    Daniel Garnero explica el mercado de fichajes de la UC: “Todo lo que buscábamos no daba el presupuesto”

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era
    Cultura y entretención

    Star Wars tras la salida de Kathleen Kennedy: qué viene para la saga en su nueva era

    “No existen ambigüedades ni fracturas”: el futuro de Quilapayún tras el alejamiento de Eduardo Carrasco de Chile

    Mitski anuncia nuevo álbum y estrena el sencillo Where’s My Phone?

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin
    Mundo

    Putin frente a la ruptura de Trump con Europa por Groenlandia: por qué es un arma de doble filo para el Kremlin

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad
    Paula

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?