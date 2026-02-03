Las cinco figuras de la NBA que pueden cambiar de equipo antes del cierre de mercado

Quedan pocos días para que cierre el mercado de traspasos de la NBA. Los equipos tienen hasta el jueves 5 de febrero para reforzarse frente a la segunda mitad de la temporada y son varios los rumores que envían a estrellas de la liga a una nueva franquicia.

De hecho, ya pasó que una figura se fue a otro equipo, con la llegada de Trae Young a los Washington Wizards. Los Atlanta Hawks tiene un mejor récord ganador sin el base, por lo que decidieron traspasar a su jugador franquicia en búsqueda de un beneficio mutuo. Situación que puede que suceda con otros grandes basquetbolistas de la competición.

Giannis Antetokounmpo: el rey de Milwaukee decidió salir

El basquetbolista de los Milwaukee Bucks ha pasado por una difícil campaña: lesiones, su equipo marcha duodécimo en la Conferencia Este y su relación con los fanáticos se quebró. A pesar de ello, el dos veces jugador más valioso de la liga (MVP, por sus siglas en inglés) promedia 28 puntos, 10 rebotes y 5.6 asistencias.

El Monstruo Griego, como es apodado, le comunicó a su franquicia que, después de 12 años, siente que ya terminó su etapa en el elenco de Wisconsin. Esto, luego que en el duelo ante Minnesota Timberwolves el pívot tuvo un altercado con los fanáticos de los Bucks por abuchear a su equipo.

Antetokounmpo decidió que quiere salir de los Bucks en este o el próximo mercado. Por: AP Photo/Mark J. Terrill Mark J. Terrill

Son muchos los interesados en los servicios del deportista de 31 años, pues es considerado uno de los mejores de la competición. Miami Heat, New York Knicks y Golden State Warriors son las franquicias que más suenan para quedarse con Giannis.

Conseguir el trato no es fácil. Según la prensa estadounidense, los Bucks desean recibir a cambio a una gran estrella joven o varias elecciones de primera ronda en los Drafts de los años venideros. Además, que Antetokounmpo desea ir a un elenco que compita por el título.

Anthony Davis: la moneda de cambio en el traspaso de la década

Davis fue protagonista de uno de los traspasos más inesperados de los últimos años: Luka Dončić a los Ángeles Lakers y el ala pívot hacia Dallas Mavericks. El estadounidense partió a Texas, ya que era visto como un refuerzo que les podría dar un anillo en el corto plazo.

Sin embargo, las lesiones no le han permitido brillar en el cuadro texano, porque solo ha disputado 29 partidos en casi un año con su nuevo club. Incluso, ahora se encuentra fuera por una lesión en los ligamentos de la mano izquierda, la cual lo alejará de la cancha por al menos un mes y medio más. A pesar de su poco tiempo de juego, promedia 20.4 puntos y 11.1 rebotes en una compleja campaña.

Davis busca salir de Dallas Mavericks luego de llegar en cambio de Luka Dončić. Por: Jerome Miron-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY Jerome Miron

De acuerdo a la prensa norteamericana, Davis se encuentra desde principios de enero buscando junto a su agente un nuevo destino para su carrera. Atlanta Hawks y los Toronto Raptors son los interesados en el egresado de la Universidad de Kentucky, quien a sus 32 años desea buscar su segundo título de campeón de la NBA.

Ja Morant: una promesa sin surgir

Hace seis años, Ja Morant parecía destinado a ser uno de los mejores jugadores de la NBA en el futuro. Ganó el premio al novato del año (ROY, por su sigla en inglés) en 2020 por su gran debut con los Memphis Grizzlies. Sin embargo, una serie de polémicas y lesiones le quitaron su estatus de estrella de la liga hasta que ha mediados de enero fue declarado transferible.

Su actualidad contrasta con su mejor campaña, cuando en 2022 consiguió 27.4 puntos, 5,7 rebotes y 6.7 asistencias. A día de hoy, Morant promedia 19.5 puntos, 8.1 asistencias y un robo por partido esta temporada, lo que no beneficia a sus opciones de traspaso. Aun así, ha sonado con fuerza para reforzar a Miami Heat y, en menor medida, a los Minnesota Timberwolves.

Ja Morant fue declarado traspasable por los Memphies Grizzlies. Mike Ehrmann/Getty Images Mike Ehrmann

Karl-Anthony Towns: ¿el problema de los Knicks?

El centro de los New York Knicks es una de las grandes estrellas que tienen posibilidades de cambiar de franquicia. Luego de un año en el que fue crucial para llevar a su equipo hasta las Finales de Conferencia, KAT, como es apodado, no ha conseguido alcanzar el nivel que tuvo en los playoff.

Esta temporada promedia 20 puntos y 11.8 rebotes. Aún así su desempeño no convence a los neoyorquinos que, según la prensa estadounidense, ven con buenos ojos una salida del centro.

Towns es una de las estrellas de la liga que puede cambiar de equipo. Brad Penner-Imagn Images

Los Knicks llevan una campaña irregular, por lo que buscan traspasos para potenciar al equipo y que compita por el anillo. En medio de ello, Towns ha sido ofrecido a Orlando Magic, Charlotte Hornets y Memphis Grizzlies. Además, se comentó que los Knicks lo pueden ofrecer como cambio por Antetokounmpo.

Michael Porter Junior: la sensación del mercado

El alero de los Brooklyn Nets es una de las figuras inesperadas en el mercado. El campeón con los Denver Nuggets en 2023 dejó Colorado y se embarcó rumbo Nueva York, donde promedia su mejor temporada con 25.6 puntos, 7.3 rebotes y 3.2 asistencias.

La posición de la franquicia, decimoterceros en el Este, facilita un traspaso de Porter Jr, el cual es pretendido por Golden State Warriors, Chicago Bulls y Detroit Pistons. Aunque, existe la posibilidad que Brooklyn decida mantenerlo hasta conocer sus elecciones del próximo Draft.