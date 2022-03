Marcelo Gallardo pide “buena memoria” en Argentina tras pifias a Messi: “No nos hagamos ahora los patriotas”

Lo que sucedió este domingo, en el Parque de los Príncipes de París, dio la vuelta al mundo. Neymar, Lionel Messi y el resto de los jugadores del PSG (con la excepción de Kylian Mbappé) fueron pifiados por los hinchas del cuadro parisino, luego de la dolorosa eliminación de la Liga de Campeones, a manos del Real Madrid.

Fueron muchos los que reaccionaron ante esto y no lo comprendieron. Excompañeros del brasileño y del argentino, como Luis Suárez y Cesc Fábregas, apelaron al concepto de “fútbol sin memoria” para defenderlos. En Argentina también hablaron del tema, como era de esperar, y uno de los consultados fue Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. El Muñeco, multicampeón con la tienda de Núñez, fue abiertamente crítico con su propio medio, recordando cómo fue tratado Messi por los hinchas y los medios transandinos, en épocas anteriores.

“Nosotros lo maltratamos bastante también a Messi, no nos hagamos ahora los patriotas. He escuchado a mucha gente. Nosotros lo maltratamos bastante a Messi antes de que renunciara a la Selección, gracias a Dios se arrepintió y volvió. Tengamos memoria también”, dijo el entrenador.

“Entiendo que en otros lugares también vivan el fútbol de diferente manera y si tiene que reprobar, reprueban de esa manera. No lo comparto para nada. En el fútbol esas cosas no me sorprenden”, añadió al respecto.

En la cancha, River goleó por 4-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata con la presencia de Paulo Díaz en la zaga.