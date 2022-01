Melipilla anuncia que irá al TAS y dispara: “Esto estaba escrito, era un traje a la medida″

Melipilla es, por estas horas, una mezcla de sensaciones. Por un lado, los Potros celebran que el dictamen de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina les permita continuar en el profesionalismo, aunque sea en Primera B. Por otro, insisten en que el proceso que se siguió en su contra fue injusto y anuncian que persistirán en la intención de pelear por sus intereses. Y es en este contexto en que anuncian el paso siguiente que darán. “Iremos al TAS”, no vacila en declarar el presidente del club, Leonardo Zúñiga, respecto de la próxima diligencia que tienen en mente para, dice, restablecer sus derechos y quedarse en Primera División, como consiguieron en el campo de juego.

“Hay que ser súper realistas. Evitar la expulsión nos tiene felices, porque era una sanción muy drástica. La resta de puntos e ir a la B, no. Por esa razón, seguiremos con nuestras acciones legales”, anuncia, en diálogo con El Deportivo, apenas minutos después de que se conociera el fallo del tribunal de alzada del fútbol chileno.

Deportes Melipilla, en uno de los duelos de la temporada 2021. (Foto: Agenciauno).

“Estaba escrito”

Zúñiga aborda el proceso que tuvo que enfrentar el club después de la denuncia. “De la forma en que se construyó, deja mucho que desear. No me queda otra que aceptar que esto estaba escrito desde el día 1, que era un traje a la medida. No les servía la expulsión, porque la expulsión no movía la tabla. Esa es la realidad, Entonces, por un lado, estamos orgullosos porque logramos revertirla. Esta denuncia parte en un tema A y termina en un tema Z. La tuvieron que adecuar, porque no encontraban nada. Y después aparecen tres personajes con una motivación tan especial de reconocer situaciones: Valentini, Fuenzalida y Huentelaf y mataron sus carreras”, explica.

En ese escenario, intenta aterrizar sensaciones. “Estamos tranquilos porque el proceso terminó. No fue pacífico, hubo una presión enorme. Hubo descalificaciones personales enormes. Nos atacaron. De verdad, no me había tocado verlo desde que estoy en el fútbol. Y creo que son los personajes que le hacen mal al fútbol, que lo están transformando en un juego de secretaría”, sostiene.

Luego, aborda la instancia en la que pretenden obtener un triunfo vital. “Vamos a seguir adelante en el TAS. No me voy a quedar con esto, porque esto es una invención, una construcción. Jurídicamente, hay mucho que pelear aún”, dice.

En ese sentido, ya solicitó la cláusula compromisoria para reconocer el arbitraje del máximo tribunal deportivo a nivel mundial. “La pedí después del fallo de primera instancia. Ahí se podía leer claramente el fallo de segunda. Estoy esperando el documento. Tengo el compromiso de Milad de acceder a la cláusula compromisoria. Espero que se cumpla, como siempre ha pasado. Sé que viene otra instancia y nos vamos a preparar para esa pelea”, concluye.