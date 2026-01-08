“No obedece a presiones externas”: Iquique explica por qué no irá a la justicia en su disputa con la ANFP por el descenso

Iquique explica por qué no irá a la justicia en su disputa con la ANFP por el descenso.

El incendio que se avecinaba en la ANFP se extinguió, luego de que Unión Española y Deportes Iquique determinaran no recurrir a la justicia en su disputa contra la ANFP por el lío del descenso. ¿La razón? Una guerra en tribunales podría poner en riesgo la actividad frente a la presión de Warner Bros. Discovery (matriz de TNT Sports), el dueño de los derechos de televisión, por no suspender ningún partido de la temporada entrante.

Faltaba que los clubes involucrados se manifestaran y justificaran con mayor detalle las razones de esto, reculando en su postura y asumiendo que tendrán que jugar en el Ascenso en 2026. Este miércoles, los Dragones Celestes utilizaron sus redes oficiales para explicar su postura final.

“El Club Deportes Iquique informa que ha decidido no recurrir a tribunales ordinarios de justicia para reclamar por la inconsistencia de la normativa vigente respecto a los descensos de categoría”, comienza diciendo en un comunicado publicado esta noche. “Esta determinación no implica renunciar a la convicción con la que el club actuó desde un inicio al requerir un pronunciamiento del Directorio de la ANFP”, añadió.

“Deportes Iquique presentó los antecedentes al Directorio de manera responsable y fundada, convencido de la legitimidad de nuestro planteamiento, pidiendo claridad normativa y resguardo de principios deportivos. En ese sentido, el club no se arrepiente del fondo del reclamo realizado”, manifestó.

¿Por qué declinó? “La decisión de renunciar a nuestra acción responde a una definición institucional, adoptada tras un análisis exhaustivo del escenario actual del fútbol chileno. No obedece a presiones externas ni al reconocimiento de error alguno, sino a la convicción de privilegiar el bien mayor del fútbol nacional, la estabilidad institucional y el normal desarrollo de la actividad”, explicó Iquique.

“Asimismo, esta determinación considera la importancia de resguardar la continuidad de las competencias, la estabilidad de las transmisiones y el funcionamiento de la industria del fútbol chileno, elementos fundamentales para sus sostenibilidad y proyección”, añadió.

Los nortinos ya asumen la temporada que se viene, con el desafío del retorno a la máxima categoría. “Paralelamente, el Club Deportes Iquique ya se encuentra planificando responsablemente la temporada 2026, con el objetivo de desarrollar un proyecto deportivo competitivo, serio y sostenible, que permita al club ser protagonista, en coherencia con su historia y el compromiso permanente con sus hinchas”, selló.