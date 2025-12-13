VOTA INFORMADO por $1100
    O’Higgins y Palestino lideran los minutos juveniles en la Liga de Primera

    Los cuatro futbolistas que aportaron más minutaje Sub 21 en la Liga de Primera estuvieron en la Copa del Mundo de Chile. Celestes y árabes sacan pecho por su cantera.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Rodrigo Godoy (O’Higgins) sumó 3.314 minutos en los 25 partidos que disputó en el 2025. Foto: Photosport.

    Ya sea por convicción o por obligación, la regla del minutaje Sub 21 en el Campeonato Nacional es parte de la realidad y los clubes la han tenido que cumplir, no sin complejidades. Si bien esta medida, presente en las bases de los torneos, aspira a darles mayores oportunidades a los jóvenes, no convence a todos. El propio Nicolás Córdova, jefe técnico de las selecciones menores, ha sido uno de los principales críticos a la norma.

    “Voy a ser antipolítico y no me importa, pero creo que no hay que tener regla. Los jugadores buenos juegan sin regla, juegan porque son buenos”, apuntó a mediados de 2024, a un año del Mundial Sub 20. Más allá del debate sobre si la normativa cumple o no su objetivo, ya forma parte del engranaje del balompié local y ha sido motivo de discusión en el Consejo de Presidentes, de cara a la temporada 2026.

    Como parte del balance de la Liga de Primera recientemente finalizada, afloran los futbolistas juveniles que tuvieron mayor presencia. Al revisar los datos oficiales de la ANFP, se concluye que los que aportaron con más minutos para sus equipos son los mismos que estuvieron presentes en la Copa del Mundo donde la Roja fue anfitrión.

    Al elaborar la lista de los Sub 21 con más minutaje, O’Higgins manda. Los celestes, clasificados a la Copa Libertadores como Chile 3, cuentan con los dos futbolistas que lideran el ítem.

    Rodrigo Godoy registró un total de 3.314 minutos. El puntero izquierdo jugó 25 partidos en el torneo, de los cuales 19 fueron de titular. Fue el segundo jugador del cuadro rancagüino con más asistencias, igual que Bryan Rabello (4), y también fue el segundo del equipo con más regates completados (30), según los datos de Sofascore.

    Le sigue su compañero Felipe Faúndez. Desempeñándose como lateral y también como puntero por la derecha (según los requerimientos de Francisco “Paqui” Meneghini), el canterano celeste registró 3.204 minutos, participando en 23 partidos (17 como titular), con un gol y una asistencia. Tuvo un 66,8% de pases precisos.

    El podio lo completa Ian Garguez. El joven de Palestino, quien debutara en la Roja absoluta de la mano de Nicolás Córdova, aportó con 2.686 minutos Sub 21 para los árabes. Disputó 21 partidos, con dos goles y dos asistencias. También destacó por su 63% de duelos aéreos ganados. Otro Sub 20 es Emiliano Ramos, de Everton, que aseguró la permanencia en Primera recién en la última fecha. El extremo izquierdo completó 2.484 minutos distribuidos en 23 partidos (14 desde el inicio), con dos goles y una asistencia.

    El top 5 se cierra con Sebastián Arancibia. El lateral derecho de la UC es el único de los cinco primeros que no estuvo en la Copa del Mundo (una rebelde pubalgia lo dejó fuera). Aportó con 2.136 minutos en la Liga 2025, ganándose un puesto en una zona del campo que le costó llenar a Universidad Católica. Jugó 15 encuentros y dio dos asistencias. Sin embargo, la lesión lo sacó de las canchas tempranamente y tuvo que operarse. Su último duelo fue el 30 de agosto, ante Cobresal.

    Respecto a los clubes, Unión Española fue el que sumó mayor cantidad de minutos juveniles: 2.700. Le siguen O’Higgins (2.619) y Palestino (2.331). En las antípodas asoma Cobresal, que superó el mínimo exigido por apenas siete minutos (1.897)

    Mayor minutaje Sub 21 en la Liga 2025:

    JugadorClubMinutos Sub 21
    Rodrigo GodoyO’Higgins3.314
    Felipe FaúndezO’Higgins3.204
    Ian GarguezPalestino2.686
    Emiliano RamosEverton2.484
    Sebastián ArancibiaU. Católica2.136
    Valentín VidalUnión Española1.905
    Fernando DinamarcaD. La Serena1.779
    Maximiliano GutiérrezHuachipato1.386
    Kevin ContrerasUnión Española1.337
    Dilan RojasD. Iquique1.335

    Fuente: Datos oficiales de la ANFP

