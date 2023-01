Solo Cancino sobrevive a una jornada muy irregular para los chilenos en el Latin America Amateur Championship de golf

Un difícil día tuvieron los cuatro chilenos que siguen en competencia en el Latin America Amateur Championship (LAAC), el torneo más importante del golf amateur en la región y cuyo mayor incentivo está en los cupos a tres de los cuatro majors profesionales: el Masters de Augusta, el Abierto Británico y el US Open.

Martín Cancino se mantuvo como el mejor de los nacionales en Puerto Rico, pero resignó posiciones y quedó lejos del argentino Mateo Fernández de Oliveira, quien hizo una ronda de 63 golpes (-9), igualando la marca establecida por Joaquín Niemann en la edición de 2018, en el Country Club.

El mejor chileno en competencia marcha en el puesto T13, con -4, luego de haber completado una tercera ronda con 73 impactos (+1). Dos birdies y tres bogeys marcaron la suerte del deportista nacional en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande. “Fue un día muy irregular. Por momentos, fue el día en que mejor le pegué a la pelota, que es lo que quería hacer desde ayer, pero en otros momentos pegué unos tiros malísimos. En el putter anduve muy mal, pésimo. Fue un día un poco decepcionante, porque quería jugar bien y meterme en la pelea para mañana, pero quedé súper lejos”, reconoció.

A pesar de la gran distancia que hay con el líder, no pierde la esperanza para la última jornada. “Hay que salir a jugársela toda. Lo que se requiere es hacer una vuelta mágica, espectacular. Es difícil, pero no imposible y vamos a jugar con la actitud de buscar eso”, comentó.

Por su parte, Clemente Silva tuvo un día muy complicado, luego de completar una vuelta con 77 golpes (+5), que lo mandaron derecho al puesto 35 tras haber culminado el viernes en el top ten. Cuatro bogeys y un doble bogey sentenciaron las chances del joven deportista, quien solo logró un birdie. “No jugué muy bien. Todo el día estuve muy incómodo, no pude agarrar ritmo, no me estaba moviendo bien. Estas son las rondas de las que uno aprende, pero nada; cabeza en alto y a cerrar de la mejor forma”, expresó.

Por su parte, Juan Ignacio Basagoitía tuvo una actuación más pareja y entregó una tarjeta de 73 impactos (+1), luego de tres birdies y cuatro bogeys. De todos modos, el golfista que está disputando su último torneo por Chile quedó con sensaciones encontradas. “Tuve una ronda intermedia. Partí jugando más o menos, hice varios bogeys bien malos, también grandes birdies y terminé con buenos pares. Creo que la cancha estaba fácil hoy y sin tanto viento, así que siento que medio desaproveché una opción de ponerme un poquito más arriba en el tablero”.

Finalmente, Lukas Roessler no pudo confirmar el gran repunte del viernes y finalizó con un score de 79 golpes (+7), que lo llevó a marcar +8 en el acumulado, ubicándose en el puesto 51.

Por su parte, Fernández de Oliveira, tuvo palabras para Joaquín Niemann tras igualar su marca. “Crecí jugando un par de torneos con él cuando era más joven. Recuerdo la primera vez que jugamos juntos él tenía 18 años y yo 16. Siempre ha sido un año y medio mayor. Siempre es un modelo a seguir para nosotros. Lo que ha contribuido al golf en América del Sur y América Latina es enorme. Es bueno tener un tipo como él que es un modelo a seguir para nosotros”, manifestó.