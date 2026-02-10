Tras la baja de Christian Garin: el camino de la armada chilena en el ATP de Buenos Aires

Tras la bajada de Christian Garin: el camino de la armada chilena en el ATP de Buenos Aires.

El ATP 250 de Buenos Aires inicia una nueva edición. Para Chile, el certamen tendrá representación a través de Alejandro Tabilo (71°) y Tomás Barrios (114°), luego de la baja de Christian Garin (89°) en la antesala del debut.

Argentina no es un torneo más dentro del calendario regional. Su historia, la cercanía y el peso que suele tener la localía lo convierten en una plaza compleja. Para el tenis chileno, además, existe un antecedente relevante: el título obtenido por Nicolás Massú en 2002.

La baja de Gago y el camino de Barrios

El sorteo original contemplaba un cruce entre chilenos en primera ronda, con Garin enfrentando a Barrios. Sin embargo, ese escenario quedó descartado tras la decisión de Gago de retirarse del torneo. El jugador comunicó su baja luego de atravesar semanas personales complejas, marcadas por el fallecimiento de su padre, situación que lo llevó a priorizar su situación emocional por sobre la competencia inmediata.

Garin venía de integrar el equipo chileno de Copa Davis en la serie frente a Serbia y tenía programada su participación en la gira sudamericana. Pese a su ausencia en Buenos Aires, ha señalado que el objetivo es retomar la competencia en los próximos torneos del calendario regional, específicamente en Río de Janeiro y Santiago.

Tabilo y Barrios serán los representantes chilenos en el Argentina Open. PILAR OLIVARES

“Felicitaciones a todo el equipo por el tremendo esfuerzo y rendimiento. Después de todos estos años juntos, para mí son como una familia, aunque sea por un mes al año. En lo personal han sido semanas muy difíciles, pero estoy tratando de salir adelante”, escribió en su cuenta de Instagram.

La salida del ariqueño obligó a reordenar el cuadro principal, con el ingreso de un lucky loser. Por su parte, el chillanejo accedió al cuadro principal tras otra baja de último momento (la de James Duckworth), lo que le permitió asegurar su presencia. Enfrentará al brasileño Thiago Seyboth Wild (197°).

En caso de superar la primera ronda, el cuadro presenta un escenario aún más exigente, ya que el ganador se medirá ante el italiano Luciano Darderi (22°), uno de los jugadores mejor posicionados del torneo.

Tabilo y un estreno de máxima exigencia

Tabilo llega a Buenos Aires como el chileno mejor ubicado en el ranking ATP y, en consecuencia, como la principal carta nacional en el torneo. Su debut será ante Facundo Díaz Acosta (285°), campeón del certamen en 2024, lo que transforma el cruce en uno de los partidos más exigentes de la primera ronda. El transandino tendrá a favor la localía.

Desde el punto de vista estadístico y de ranking, el chileno parte con una ventaja. Si logra avanzar, el cuadro no ofrece alivio. En la siguiente ronda podría enfrentar a Joao Fonseca (33°). El brasileño es una de las principales promesas del tenis sudamericano.

Además, el ATP de Buenos Aires se caracteriza por una fuerte presencia de locales. En esta edición, el primer sembrado es Francisco Cerúndolo (19°), quien encabeza una lista nutrida de jugadores argentinos que buscan aprovechar el torneo. A su alrededor aparecen nombres como Tomás Etcheverry (54°).