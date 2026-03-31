Un gigante dormido y el sueño altiplánico: el camino de Italia y Bolivia para volver al Mundial tras una larga ausencia

El partido más trascendental en tres décadas para la selección de Bolivia. En Monterrey, jugará la definición del repechaje intercontinental de la Copa del Mundo. Si la Verde quiere llegar al Mundial, tiene que superar una última valla: Irak. El cuadro asiático, que llegó directo a la final por tener mejor ranking FIFA, aguarda por el representante de la Conmebol, que avanzó tras remontarle a Surinam. La ilusión está a tope en el país vecino.

Italia, en tanto, está con la ilusión a tope. El cuadro europeo tiene un desafío con muchos obstáculos para regresar a una Copa del Mundo después de 12 años. En la Ruta A del repechaje europeo, que se juega a partido único, los tetracampeones tendrán que pasar por un verdadero infierno para medirse al modesto equipo local de Bosnia, a las 15:45 horas de Chile.

La ruta boliviana

El seleccionado boliviano ha jugado en tres ocasiones la máxima cita planetaria. En 1930 fue invitado, mientras que para 1950 entró automáticamente. En cancha, logró su boleto para Estados Unidos 1994. De la mano de Xabier Azkargorta, clasificó con la mejor generación que ha tenido el fútbol de ese país, liderada por Marco Antonio Etcheverry y que también tenía a Erwin ‘Platini’ Sánchez, Miguel Rimba, Vladimir Soria, Milton Melgar y el nacionalizado Gustavo Quinteros. Después de 32 años, los altiplánicos están cerca de repetir una hazaña.

“Estamos enfocados, sabiendo que lo que viene es más duro y este plantel joven ha demostrado que puede ser protagonista y no debemos dejar escapar esta oportunidad”, manifestó el entrenador Óscar Villegas. La clasificación sería el paso cúlmine de un proceso que ha contado con varias etapas y determinaciones.

El plan de Bolivia para el repechaje

Tras conseguir el pase al repechaje, los 16 clubes de Primera División reconocieron, mediante una carta, las “decisiones estratégicas y esfuerzos conjuntos que han marcado un antes y un después en el fútbol boliviano”. Dentro de esas decisiones, resaltaron tres. Una es el cambio de sede: salir del Hernando Siles de La Paz e irse a jugar a El Alto, con el plus de los 4.150 metros de altitud. También alabaron el plan de 10 años al mando de Óscar Villegas, cruzando selecciones juveniles y la absoluta, y el cambio generacional del plantel.

Se ha producido una suerte de cambio de paradigma en la selección, porque el fútbol local ya no predomina en la convocatoria. De los 28 citados, 16 juegan en el exterior (57,14% de la lista). El nombre que más sobresale es Miguel Terceros, volante ofensivo que milita en el Santos de Brasil y quien anotó el gol de la victoria sobre Surinam. También está como novedad el delantero Juan Godoy, de Always Ready, paraguayo nacionalizado boliviano, quien se integró a la Verde tras vivir nueve años en el país. El promedio de edad del equipo es de 24,3 años.

Bolivia remontó a Surinam y se jugará ante Irak su clasificación al Mundial. Foto: FBF

El recambio generacional destacado por los clubes se refleja, además, con la presencia de dos integrantes del elenco que disputó el Mundial Sub 17 de Qatar el año pasado: el arquero Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers) y el mediocampista Jesús Maraude (Always Ready). Por contraparte, la gran ausencia es la de Marcelo Moreno Martins, de 38 años, quien salió del retiro con el afán de ser alternativa para su país (se integró a Oriente Petrolero). Sin embargo, no fue convocado.

Llamativo, a estas alturas del año, resulta que la liga boliviana todavía no ha comenzado. La División Profesional recién iniciará el 5 de abril, después del repechaje. Durante los primeros meses del año se optó por efectuar un Torneo de Verano, para darle ritmo a los jugadores seleccionables. Es el último país de la Conmebol en iniciar su actividad oficial liguera.

Considerando este factor, la Verde aprovechó de tener amistosos. En 2026 jugó tres partidos preparatorios. En enero, empató 1-1 con Panamá en Tarija (ciudad a menos de 2000 msnm) y perdió 1-0 con México, en Santa Cruz de la Sierra (sin altitud). El último encuentro fue el 15 de marzo, una victoria 3-0 sobre Trinidad y Tobago, también en Santa Cruz. Si se amplía el periodo de preparación, Bolivia tuvo ocho amistosos después de las Clasificatorias (desde octubre de 2025) con dos victorias, un empate y cinco derrotas.

No deja de llamar la atención que Bolivia, así como las otras cinco selecciones del repechaje intercontinental, ha sido beneficiadas con los Programas Forward y Desarrollo del Talento de la FIFA, que implica disponer de recursos para invertir en el fútbol. Desde 2016, el país ha tenido acceso a 19 millones de dólares. El Programa Forward y la Conmebol están financiando la Casa de la Verde (un símil a Juan Pinto Durán), que se está construyendo en Achumani, a las afueras de La Paz. El primer campo fue inaugurado en octubre de 2025, por el propio Gianni Infantino. Una vez finalizado, contará con tres canchas de tamaño reglamentario, alojamiento para 130 deportistas, una tribuna con 600 asientos, siete vestuarios, un gimnasio y sala de conferencias.

El plan de Bolivia, vislumbrado pensando en 2030, puede dar sus primeros frutos en la madrugada de este miércoles.

Gatusso lidera el sueño

Italia deberá jugar en el Bilinio Polje de Zenica, ciudad que está a una hora de la capital Sarajevo, en un recinto en el que se esperan lluvias y temperaturas cerca del cero, además de un aforo de 9 mil espectadores. Estadio muy pequeño que verá una jornada caldeada por los aficionados, a pocos pasos del campo de juego, con instalaciones desangeladas y muy mal mantenidas de acuerdo con la información que entregan los medios peninsulares.

Escenario elegido exprofeso por los balcánicos, ruinoso y decididamente poco acogedor todo para asegurar un clima desfavorable para los visitantes. Una manera de minimizar la eventual diferencia deportiva que, a priori, debiera tener el equipo italiano sobre la pequeña nación europea.

Mientras Bosnia realmente no tiene mucho que perder, el técnico de la Nazionale Gennaro Gattuso decidirá solo pocas horas del duelo una alineación posible, aunque los medios locales confirman que el Rino confiará en sus titulares habituales, con solo una duda en el mediocampo entre Manuel Locatelli y Bryan Cristante, aunque si el terreno de juego se embarra, como es probable, la técnica perderá parte de su significado.

El ganador de esta llave se meterá en el Grupo B de la cita mundialista y se medirá a uno de los anfitriones Canadá, la selección de Qatar y el equipo nacional de Suiza.

“Cualquiera que se dedique a esto vive para noches como estas, en las que sientes ese cosquilleo y la tensión empieza a subir. No hay nada mejor. Si no sientes esto, significa que deberías colgar las botas o, si eres entrenador, dejarlo. Nos hemos perdido dos Mundiales, pero tampoco podemos obsesionarnos con eso y perder la concentración, porque la vamos a necesitar. Tengo que infundir confianza a los jugadores. Tenemos la capacidad de alcanzar nuestro objetivo”, señaló Gatusso.

Italia ostenta cuatro títulos (1934, 1938, 1982 y 2006), la segunda mayor cantidad en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. Está empatado con Alemania y sólo detrás de los cinco de Brasil.

Sin embargo, no logra calificar desde la edición Brasil 2014. En el repechaje para Rusia 2018 fue eliminado por Suecia y en el de Qatar 2022, inesperadamente, por Macedonia del Norte.

Los otros duelos

A las 15.45, Suecia recibirá a la escuadra de Polonia en el Friends Arena de la ciudad escandinava de Solna, por la Ruta B. El ganador de esta serie caerá en el Grupo F que compartirá con Países Bajos, Japón y Túnez.

Igual horario de las 15:45 para la Ruta C, la que se define en el recinto Fadil Vokrri de Pristina, donde el local Kosovo recibe a Turquía. El vencedor jugará en el Grupo D del Mundial junto con Estados Unidos, Paraguay y Australia. En la Ruta D, República Checa recibe a Dinamarca en Praga, todo para avanzar el Grupo A de México, Sudáfrica y Corea del Sur.