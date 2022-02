Valparaíso Cerro Abajo retorna luego de dos años de suspensiones

Tres años han pasado desde que Valparaíso vio como Pedro Ferreira se quedaba con el título del “Rey del Puerto” tras ganar la décima séptima edición del Valparaíso Cerro Abajo, prestigiosa carrera de descenso urbano.

En esa oportunidad, el chileno se coronó superando al principal favorito y campeón vigente, Tomas Slavík, quien sufrió un fuerte accidente a los pocos minutos de arrancar su bajada final.

Esta rivalidad se repetirá el próximo domingo 27 de febrero, cuando el checo y el ciclista nacional se compitan nuevamente por la corona de VCA; pero este 2022 con los roles invertidos.

Ferreira llega como campeón, con el rodaje que le dejó su participación en Monserrate Cerro Abajo y el descenso de Manizales, ambos en Colombia, y con la confianza de ser el piloto nacional con mayor dominio en esta disciplina; mientras que Slavík aterrizará en Chile como aspirante al título y con la mentalidad de sacarse “la espina” clavada después de perder en 2019.

Tres años después

Las realidades contrapuestas auguran un tremendo espectáculo para todos los fanáticos de la bicicleta. Así lo comentó Pedro Ferreira: “Haber ganado VCA fue una sensación increíble para mi. Es algo que busqué toda mi vida por lo que desde ese momento no he parado de entrenar. He corrido varias carreras este año y creo que esa es la clave para obtener un buen resultado”.

El ganador Pedro Ferreira celebra durante el Bull Valparaíso Cerro Abajo de 2019.

Mientras que Slavík aseguró que tras haberse coronado como Campeón Mundial en la categoría Fourcross del UCI World Championship 2021, VCA es su próximo objetivo. “Valparaíso Cerro Abajo significa mucho para mí, desde mi caída en 2019 no había tenido la oportunidad de volver a correr en el evento, pero este año es mi principal objetivo, todos mis esfuerzos están puestos ahí”.

Además, comentó por qué no ha competido en las otras carreras de Downhill Urbano: “No quiero distracciones. Vengo a quitarme la espina que me quedó la última vez y espero poder terminar con un buen resultado en la carrera”, sentenció.

La versión 2022 de Valparaíso Cerro Abajo se realizará el próximo domingo 27 de febrero desde las 15:45 horas y será transmitida por Red Bull TV. El acceso al evento será limitado, respetando los aforos exigidos por la autoridad sanitaria.

Desde 2003 a 2019 se había realizado de manera ininterrumpida. La competencia tiene su punto de partida en el cerro Cárcel y recorre casi dos kilómetros en dirección al plan. La meta se ubica en la Plaza Aníbal Pinto.