Con 20.000 entradas gratuitas: así puedes conseguir boletos para el Día del Cine de Caja Los Andes

Caja Los Andes realizará una nueva edición de su Día del Cine, beneficio que pone a disposición 20.000 entradas gratuitas para 10.000 afiliados a lo largo del país.

Los afiliados podrán acceder a una entrada doble 2D, válida para el sábado 27 de junio en todas las salas tradicionales de Cinemark y Cinépolis de Chile, para disfrutar de cualquier película de la cartelera vigente .

La cartelera ofrece alternativas para distintos públicos. Desde estrenos como Toy Story 5 de Pixar hasta El día de la revelación de Steven Spielberg y Supergirl de DC Studios.

La gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes, Ivanoa Ferrando, declaró: “El cine sigue siendo uno de los panoramas favoritos de las familias chilenas, y con el Día del Cine buscamos que disfrutarlo no dependa del presupuesto”.

“En esta segunda fecha del año habilitamos 20.000 entradas para que 10.000 de nuestros afiliados, junto a quienes quieran invitar, vivan un panorama compartido en la pantalla grande, con una cartelera con opciones para cada edad”.

Con 20.000 entradas gratuitas: así puedes conseguir boletos para el Día del Cine de Caja Los Andes Niko Tavernise/Universal Picture

Cómo conseguir entradas para el Día del Cine de Caja Los Andes

Para acceder al beneficio, los afiliados podrán obtener sus cupones desde el jueves 25 hasta el sábado 27 de junio , fecha en que se habilitan para ser canjeados en las salas participantes.

El proceso puede hacerse a través de su página web, a la cual puedes entrar haciendo clic en este enlace.

Se trata de la segunda fecha del Día del Cine que Caja Los Andes desarrolla durante el año, en el marco de su oferta de beneficios orientados a la cultura y la recreación de sus afiliados y sus familias.