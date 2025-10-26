Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

A las 18.00 horas de este domingo se inició el cierre de mesas de votación en el marco de las elecciones legislativas de Argentina.

Los comicios permitirán la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado trasandino.

Unos 35,9 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en Argentina, en una elección que renovará 24 escaños del Senado —correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego—, además de 127 diputados de todos los distritos del país.

En ese sentido, la jornada electoral se configuraba como el primer gran examen en las urnas para el presidente Javier Milei, quien asumió en diciembre de 2023.

Durante la jornada, el mandatario argentino acudió a su local de votación en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sin emitir declaraciones a la prensa.

A dicho recinto, Milei llegó acompañado por su hermana, Karina Milei, quien es además la secretaria general de la Presidencia.

El presidente argentino, eso sí, tuvo algunos momentos para compartir con adherentes que arribaron hasta el lugar.

Con el cierre de mesas, que se esperaba para pasadas las 18.00 horas en caso de no haber votantes en los locales, se anticipa que los primeros resultados de los comicios sean conocidos pasadas las 21.00 horas.