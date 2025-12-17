Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

Tras victoria de Kast, Citigroup pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026. En la imagen, partidarios de Kast celebran su triunfo el 14 de diciembre de 2025. Foto: Mario Téllez/La Tercera

Tras el triunfo del republicano José Antonio Kast en Chile el pasado domingo, es probable que el péndulo político se siga desplazando hacia la derecha en el continente, de cara a las elecciones presidenciales previstas durante 2026 en Colombia y Perú. Así lo proyectó la firma Citigroup esta semana, asegurando que un giro en tal dirección sentaría las bases para “una mejor percepción y reformas”, según su informe de perspectivas económicas y estrategia de la región.

El reporte de la empresa de servicios financieros con sede en Nueva York añade: “En cualquier caso, se espera que las elecciones en Colombia y Perú derroquen a sus gobiernos de izquierda y mejoren la confianza de los inversores, que ha limitado el crecimiento en los últimos años”.

Citi Research estima que un cambio de gobierno en ambos países mejoraría la percepción de reformas, mientras proyecta crecimientos del PIB de hasta 3,2% en Colombia y 3% en Perú hacia 2026, en un contexto donde los planes fiscales serán clave para los mercados.

Javier Milei junto a José Antonio Kast. Foto: Archivo

Con los últimos comicios, la derecha, con diversos matices, gobernará 11 países: Argentina, Bolivia, Chile (a partir de marzo), Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras (una vez que se resuelva la disputa electoral) Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Por su parte, la izquierda, también en distintos grados, mantiene los gobiernos en ocho: Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

Comicios colombianos

En ese sentido, para el caso de las elecciones presidenciales de Colombia, el escenario que pronostica la entidad es que “un candidato no continuista ganaría”. En el reporte de Citi Research se refieren a “los altos índices de desaprobación del presidente (Gustavo) Petro y la preocupación pública por la inseguridad, la corrupción y el desempleo”.

La popularidad del presidente colombiano disminuyó en noviembre a pesar del fuerte crecimiento económico, dado que un par de escándalos que involucraron a las Fuerzas Armadas ya su exministro de Hacienda sacudieron al país. La aprobación de Petro cayó más de un punto a 37%, mientras que la proporción de colombianos que desaprueban al líder de izquierda subió dos puntos a 61%, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para el medio Bloomberg a inicios de mes.

Pese a ello, es el líder de izquierda Iván Cepeda el que lidera las encuestas de intención de voto en Colombia de cara a las elecciones de mayo de 2026, seguido por el conservador Abelardo de la Espriella y el centrista Sergio Fajardo. Si las elecciones fueran el próximo domingo, un 31,9% de los encuestados aseguró que votará por Cepeda, según la más reciente encuesta de Invamer para Noticias Caracol.

El segundo lugar, con una diferencia significativa, lo ocupa el abogado y férreo defensor de las políticas del presidente estadounidense Donald Trump contra Petro, Abelardo de la Espriella, con una intención de voto de 19,1%. “El mal reside en la Casa de Nariño”, ha arremetido el candidato contra el actual mandatario. En percepción de los analistas de Citi, “la intención de voto se aclarará en los próximos meses, siendo la próxima fecha clave las primarias en marzo”.

Abelardo de la Espriella, abogado colombiano y candidato presidencial de derecha, habla durante la convención del movimiento político "Defensores de la Patria" en el Movistar Arena, en Bogotá, el 3 de noviembre de 2025. Foto: Archivo Luisa Gonzalez

Elecciones en Perú

Por otra parte, en Perú, Citi Research dijo que “un resultado electoral favorable al mercado debería mejorar la gobernabilidad y la confianza de los inversionistas”.

La nación andina, se encuentra enfrascada en la inestabilidad política y desde 2016 ha tenido siete gobernantes, la mayoría de los cuales han sido destituidos por cuestiones relacionadas con corrupción. Tal vez no haya mayor símbolo de la corrupción rampante que vive Perú que la prisión de Barbadillo en Lima, conocida popularmente en Perú como la “cárcel de los presidentes”, que en su día albergó a Alberto Fujimori, a Ollanta Humala y donde están dos de los líderes que le sucedieron: Alejandro Toledo y Pedro Castillo, recuerda la cadena CNN.

Por ello, Citi aseguró que “hay mucho en juego tras años de volatilidad institucional. Si bien aún es pronto para realizar predicciones concluyentes, entre los nombres clave se encuentran Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Mario Vizcarra, quien ha experimentado un importante repunte en las encuestas recientes”.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó que 36 candidatos participarán en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026, entre ellos cuatro mujeres. De estas, Keiko Fujimori se destaca como la aspirante con mayor experiencia y trayectoria electoral, liderando el partido Fuerza Popular y compitiendo por cuarta vez consecutiva por la jefatura del Estado.

En visión de los analistas, el retorno a un Congreso bicameral en Perú fortalecería el sistema de pesos y contrapesos y mejorará la gobernabilidad. “Si bien la fragmentación no desaparecerá, el cambio debería mejorar la estabilidad política y crear un entorno legislativo menos volátil”, apuntan.

Dina Boluarte saluda al llegar al Congreso donde pronunciará su discurso anual a la nación, en Lima, el 28 de julio de 2024. Foto: Archivo Angela Ponce

Dina Boluarte, la primera mujer en asumir la Presidencia de Perú en su historia republicana, fue cesada por el Congreso en medio de protestas contra su administración en relación con la crisis de seguridad que enfrenta el país. José Jerí, de 39 años, asumió el cargo de presidente interino hasta julio de 2026.

El caso de Brasil

En el caso de Brasil, Citi matiza que las elecciones serían más disputadas. De hecho, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tiene alrededor del 50% de probabilidades de ser reelegido, según el reporte.

El Presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la sesión plenaria “Paz y Seguridad y Reforma de la Gobernanza Global”, en el Museo de Arte Moderno (MAM), el 6 de julio de 2025. Foto: Agencia Brasil Ricardo Stuckert

“Los planes fiscales, particularmente en Colombia y Brasil, serán de suma importancia para los participantes del mercado y, es de esperar, la prioridad de los gobiernos en ejercicio”, indicó el reporte.

Lula, de 80 años, buscará en las elecciones de octubre de 2026 su cuarto mandato no consecutivo. Según los últimos sondeos de opinión, los electores están divididos entre los que aprueban el gobierno de Lula (48%) y los que no (49%), constató la agencia EFE

Las primeras encuestas sitúan a Lula al frente de la carrera presidencial con una ventaja de dos dígitos sobre los principales candidatos del campo de la derecha, entre ellos el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, este último encarcelado e inhabilitado por intento de golpe de Estado.

No obstante, aún hay dudas sobre la candidatura de Flávio Bolsonaro, quien llegó a afirmar que retiraría su nombre de la contienda por el “precio” justo, que, según él, sería una improbable amnistía que libre a su padre de la cárcel y le permita presentarse como candidato presidencial en 2026.

Tras victoria de Kast, Citigroup pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia. En la foto, Flávio Bolsonaro, el hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Foto: Archivo Edilson Rodrigues

También lidera los sondeos con comodidad (aunque sin el apoyo suficiente para ganar en primera vuelta) contra el otro candidato de derecha: el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. De todas maneras, la derecha se reorganiza tras la condena al expresidente Jair Bolsonaro y todavía no definió a sus principales candidatos, por lo que el escenario tiene todavía muchas interrogantes de cara a octubre próximo.

Más comicios en la región

Costa Rica también tiene elecciones generales en el primer domingo de febrero de 2026. El país es actualmente gobernado por Rodrigo Chaves, de ideología socialdemócrata, quien venció a la centroizquierda en 2022. El mandatario, afín a Donald Trump, es señalado por la Casa Blanca como uno de sus aliados. Los sondeos ponen como favorita a la derechista Laura Fernández, quien integró el gabinete de Chaves, aunque hay un alto número de indecisos.

La candidata presidencial del derechista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, continúa acumulando ventaja sobre su rival más cercano, pero un 43% de los encuestados sigue indeciso, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA), publicada este mes. Un 32,8% respondió que votarían por Fernández si las elecciones fueran hoy. Su rival más cercano es Álvaro Ramos, del centroizquierdista Partido Liberación Nacional (PLN), con 6,6%.

Seguimos atendiendo entrevistas en diferentes medios. El día de ayer visité Stereo Visión. Mi interés es que los electores estén bien informados de nuestro Plan de Gobierno y vayan a votar convencidos de que somos la única opción para construir la nueva Costa Rica que todos… pic.twitter.com/t96X6PLQ3a — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) December 16, 2025

Mientras que en Nicaragua, antes del 1 de noviembre de 2026 debían realizarse elecciones presidenciales y legislativas. Pero la Asamblea Nacional de ese país aprobó en mayo pasado la reforma constitucional que otorga más poderes al presidente, Daniel Ortega, y extiende un año más el mandato presidencial, por lo que tanto él como su “número dos” y esposa, Rosario Murillo, seguirán al frente del país hasta enero de 2028. Así, los comicios se retrasarán un año, de modo que las autoridades electas asuman el poder a principios de 2028, indicó Infobae.