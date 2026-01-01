Autoridades emiten aviso por evento de altas temperaturas extremas entre La Araucanía y Aysén

Un evento de altas temperaturas extremas afectará a diversas zonas del sur del país a partir de la tarde del sábado 3 de enero y hasta la tarde del domingo 4, según un informe emitido este jueves por los organismos meteorológicos.

De acuerdo con el reporte, la condición sinóptica que origina este fenómeno corresponde a una dorsal en altura, lo que provocará un alza significativa de las temperaturas en sectores del valle, precordillera y zonas costeras de las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En la Región de La Araucanía, se esperan temperaturas máximas de entre 36 y 38 °C en el valle tanto el sábado como el domingo, mientras que en la precordillera los termómetros podrían alcanzar entre 33 y 35 °C en ambos días.

Para la Región de Los Ríos, el sábado se proyectan máximas de 34 a 36 °C en la cordillera de la costa y de 32 a 34 °C en la precordillera. El domingo, en tanto, las temperaturas podrían llegar hasta 38 °C en la cordillera de la costa, 34 a 36 °C en el valle y 33 a 35 °C en la precordillera.

En la Región de Los Lagos, las temperaturas más altas se concentrarán principalmente el domingo, con registros de entre 34 y 36 °C en la precordillera, 32 a 34 °C en el valle y 31 a 33 °C en Chiloé. En sectores como el litoral interior, la cordillera de la costa y la Patagonia Subandina, se prevén máximas que fluctuarán entre 30 y 34 °C.

Finalmente, en la Región de Aysén, el fenómeno afectará principalmente el domingo, con temperaturas estimadas de 31 a 33 °C en el litoral interior norte y de 32 a 34 °C en la Patagonia Subandina norte.

Desde la autoridad se informó que este evento se enmarca en la categoría de aviso meteorológico, lo que implica fenómenos de severidad moderada y potencialmente riesgosos, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.