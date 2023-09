Autoridades refuerzan fiscalización en terminales de buses por Fiestas Patrias: más de 2 millones de personas saldrán de la Región Metropolitana

Este viernes, y en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y el gran flujo de personas que esto significa, las autoridades informaron sobre el plan de fiscalización de buses interurbanos y rurales para este fin de semana largo.

En la fiscalización estuvieron presentes el ministro de Transportes y Telecomunicaciones (S), Jorge Daza, junto con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara; el jefe del Programa Nacional de Fiscalización, Óscar Carrasco; la directora nacional de Senda, Natalia Riffo; el director nacional del Sernac, Andrés Herrera; el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, y la jefa de la Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial de Carabineros, general Marcela González.

Al respecto, según detalló el ministro (s) Daza, “van a ser días complicados”, ya que las vías estarán más congestionadas, por lo que hizo un llamado a estar atentos a las condiciones del tránsito.

“Estaremos desplegados durante todo este fin de semana con más de 4.500 controles que efectuaremos. 1.600 de ellos serán acá en la Región Metropolitana, donde estaremos desplegados para poder fiscalizar los vehículos en tanto revisiones técnicas, documentación al día, y también podemos, junto a Carabineros, fiscalizar que las personas que estén conduciendo lo hagan en condiciones, y que no estén consumiendo ni alcohol ni drogas al momento de conducir”, informó.

Según las estimaciones, se proyecta que más de 520.000 vehículos salgan este fin de semana a las carreteras, por lo que se estima que más de 2 millones de personas saldrán de la Región Metropolitana.

Desde Senda por su parte informaron que mediante el programa Tolerancia Cero que realizan en coordinación con Carabineros, están aumentando en un 20% los controles este fin de semana de Fiestas Patrias en relación a un fin de semana regular, lo que se traduce en el control de 11.000 conductores.

“Ya llevamos 1.600 controles realizados en los dos días anteriores, de los cuales hay un dato que por supuesto quiero señalarlo porque es preocupante: 9 controles positivos de narcotest, cocaína principalmente; 3 de alcohol”, sostuvo la directora nacional de Senda. “Por tanto reforzar el mensaje, el alcohol y otras drogas son incompatibles con la conducción”.

Asimismo, el subsecretario de Prevención del Delito informó que si bien tendrán despliegues especiales en calles, carreteras, y en los puntos más críticos con reforzamiento adicional por parte de Carabineros y PDI en el caso de aeropuertos y pasos fronterizos, los otros servicios también estarán activos, y las fiscalizaciones se realizarán no solamente en las fondas, sino que en todos los eventos masivos donde haya seguridad privada.

“Tendremos además un despliegue especial de distintas autoridades, particularmente nuestras delegaciones presidenciales regionales, llevando adelante fiscalizaciones junto a la autoridad sanitaria, para que no solamente la seguridad que puedan contar quienes estén celebrando sea en el ámbito delictual o tampoco solamente en el ámbito de tránsito, sino que también nos aseguremos que los expendios de alimentos estén en los estándares que la ciudadanía merece”, añadió.

Los canales de denuncia son el 133 de Carabineros de Chile, y el Denuncia Seguro, *4242, que es anónimo.

En cuanto a la compra de pasajes, desde Sernac indicaron que los consumidores tienen el derecho a poder solicitar la anulación de los pasajes que han comprado, y si lo hacen con cuatro o más horas de anticipación tienen derecho a recibir el 85% al menos del pasaje. Junto con esto, también hicieron el llamado a preferir las líneas formales y no los buses no formales para así no exponerse a riesgos innecesarios.

Carabineros por su parte detalló que habrán 1.500 carabineros desplegados, más de 900 recursos humanos específicamente para estas Fiestas Patrias. Para la Región Metropolitana se estableció un despliegue en las cinco rutas de mayor flujo, además de restricción de camiones en ciertos horarios y la medida de “Peaje a Luca”. Asimismo, en los terminales estarán fiscalizando con narcotest y alcohotest a los conductores de buses.

“El llamado de Carabineros es a que planifique su viaje, conduzca con responsabilidad. Recordar que el año pasado tuvimos que lamentar 40 fallecidos. Esperamos que en esta oportunidad tomemos conciencia”, afirmó la general Marcela González.