Autoridades revisan medidas de seguridad para el Superclásico y destacan uso de torniquetes con control biométrico

Este domingo a las 18:00 horas se dará inicio al superclásico número 199 del fútbol chileno, entre Universidad de Chile y Colo-Colo, con ambos equipos en situaciones muy diferentes en la tabla: mientras la U buscará salir de la zona baja, los albos intentarán lograr su cuarta victoria consecutiva y llegar a la cima de la tabla de posiciones.

En ese contexto, en la previa del partido, la tarde de este domingo las autoridades realizaron una verificación de las medidas de seguridad para el encuentro que se desarrollará en el Estadio Monumental, con el aforo completo de 42 mil espectadores, pero sin la presencia de hinchada visitante.

“Hemos tenido reuniones de coordinación en el estadio y en la delegación presidencial con todos los servicios públicos que corresponde y, por supuesto, como siempre, con el organizador y con carabineros”, detalló esta tarde el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán.

Entre las medidas a resaltar, se encuentra el reforzamiento del sistema de buses Red y del Metro de Santiago. Además, se ha instalado un sistema de torniquetes con control biométrico y la aplicación de anillos de seguridad.

“En el caso de Colo-Colo, ya veníamos trabajando con la institución con el propósito de mejorar los estándares de seguridad. Esto se traduce, por ejemplo, en modificaciones a la estructura, la instalación de unos cubos que minimizan la posibilidad de este traslado que vimos tantas veces por las vigas y que muchas veces significaba incluso resultados fatales, como en un caso hace algunos meses atrás”, resaltó la autoridad regional.

A lo que agregó: “Y, finalmente, la guinda de esta torta es este sistema de torniquetes con sistema de control biométrico que ha funcionado realmente espectacular, que creemos que es una innovación que va a generar un estándar permanente de mucha calidad en el fútbol chileno en este estadio”.

Evaluación del período y situación con hinchadas visitantes

Durante la jornada, Durán también realizó un balance del período respecto a la gestión del Ejecutivo con el fútbol.

“Nosotros estamos muy contentos de, al culminar nuestro periodo en la delegación presidencial, decir que Universidad Católica tiene un estadio con un alto estándar de seguridad, que Universidad de Chile ha incorporado el control biométrico con una empresa externa y que nos ha permitido identificar a los responsables de los incidentes en cada partido y en el caso de Colo-Colo, esta innovación al interior de la estructura del estadio y, por supuesto, torniquete con control biométrico”, resaltó.

Consultado respecto a la imposibilidad de que regresen las hinchadas visitantes, especialmente en partidos de estas características, Durán enfatizó que “hay que trabajar para aquello”.