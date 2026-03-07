Avioneta accidentada en Lolol deja dos lesionados en Viña Santa Cruz

Una avioneta capotó la tarde de este sábado al interior de la Viña Santa Cruz, en la comuna de Lolol, Región de O’Higgins, luego de caer entre los parrones del recinto ubicado en el kilómetro 22 de la Ruta I-72. El hecho movilizó a personal de Carabineros del retén de la comuna cerca de las 16.00 horas.

Según la información preliminar entregada por Carabineros, en la aeronave viajaban dos personas: el piloto, un hombre adulto, y una acompañante. Ambos resultaron con lesiones que, en una primera evaluación, serían de carácter leve.

La mujer fue trasladada hasta el Hospital de Lolol para la constatación de lesiones, mientras que en el lugar continuaban las diligencias para establecer con mayor precisión la dinámica del accidente y el estado de salud de los ocupantes.

De acuerdo con los antecedentes recabados por la policía hasta ahora, el vuelo habría despegado desde Concepción y el accidente se produjo cuando la avioneta intentaba aterrizar. Esa hipótesis deberá ser esclarecida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo que quedó a cargo de la investigación técnica.

Hasta el cierre, se indicó que tanto la documentación del piloto como la de la aeronave se encontraban al día. El procedimiento sigue en desarrollo.