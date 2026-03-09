Balance al gobierno de Boric: informe de Horizontal concluye resultados mayoritariamente negativos en su gestión

Un informe elaborado por el centro de estudios Horizontal realizó una evaluación del gobierno de Gabriel Boric a pocos días del término de su mandato. Allí se concluye que el balance en seis áreas clave para el desarrollo del país es mayoritariamente negativo o mixto . El documento analiza indicadores en seguridad pública, crecimiento económico y empleo, finanzas públicas, modernización del Estado, educación y salud, clasificando el desempeño de cada ámbito como positivo, neutro o negativo.

Según el análisis, la evaluación más crítica se concentra en seguridad, economía y manejo fiscal. En seguridad pública, el informe señala que, aunque la tasa de homicidios disminuyó desde 6,7 a 5,4 por cada 100 mil habitantes entre 2022 y 2025, “todavía no volvemos a los niveles prepandemia, y debemos ser claros, la criminalidad sigue operando fuerte en el país”, añade Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal.

El documento también destaca un aumento significativo en delitos asociados al crimen organizado. En particular, los secuestros y las extorsiones registraron un crecimiento del 278% respecto de 2018, alcanzando en 2025 un total de 859 secuestros y 1.455 extorsiones . A ello se suma el fenómeno migratorio irregular. Según indica el reporte, entre 2022 y 2024 se contabilizaron 127.379 ingresos irregulares al país, cifra que, si bien ha disminuido desde el peak de 2021, se mantiene por sobre los niveles previos.

Operativo por secuestro en Quilleco. Archivo. PDI

En materia económica, el informe sostiene que el desempeño del país fue débil durante el actual gobierno. El crecimiento promedio del período alcanzó un 1,9% anual, cifra inferior tanto al promedio mundial como al registrado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, que llegó al 2,4%. El documento señala que esta expansión resulta modesta considerando las oportunidades que ofrece la economía chilena en sectores como el cobre, el litio y las energías renovables.

El mercado laboral tampoco habría logrado consolidar una recuperación completa. Si bien la tasa de ocupación aumentó cerca del 5% durante el período, el informe indica que aún no se alcanzan los niveles previos a la pandemia. Además, la tasa de desempleo cerraría la administración en un 8,3%, cifra superior a la observada al inicio del gobierno y por encima del promedio histórico cercano al 6%.

“Faltan aún 227 mil empleos para alcanzar la tasa de ocupación prepandemia”, agrega Obach, indicando que esto es señal de un “crecimiento económico débil que no satisface las necesidades del país”. El manejo de las finanzas públicas constituye otro de los puntos críticos del diagnóstico. De acuerdo con el documento, durante tres años consecutivos el Ejecutivo no cumplió con la meta de balance estructural que se había fijado. Para 2025, el déficit estructural alcanzó un -3,3% del PIB, muy por sobre la meta del -1,6%. Estas desviaciones implicarían, según el informe, un mayor déficit acumulado cercano a US$ 14.000 millones.

La tasa de desempleo cerraría la administración en 8,3%, superior a la observada al inicio del gobierno y por encima del promedio histórico cercano al 6%. ANDRES PINA/ATON CHILE

El estudio atribuye parte del problema a una sobreestimación de los ingresos fiscales, y como consecuencia la deuda pública llegó al 41,7% del PIB a fines de 2025, acercándose al umbral prudente del 45%. Al mismo tiempo, los activos del Tesoro se redujeron de manera importante y el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) cayó hasta representar solo el 1% del PIB, lo que de acuerdo al informe, limita la capacidad del país para enfrentar futuras crisis económicas.

En modernización del Estado, el balance aparece como mixto. Entre febrero de 2022 y diciembre de 2025 el número de funcionarios públicos creció un 10,1%, equivalente a más de 110 mil nuevas plazas, un aumento superior al registrado en el sector privado durante el mismo período. Sin embargo, el informe reconoce avances significativos en digitalización del aparato estatal . Chile mejoró de forma importante su posición en el índice de gobierno digital de la OCDE, ubicándose entre los diez países con mejor desempeño a nivel mundial.

En educación, el documento identifica algunos resultados positivos. La tasa de desvinculación escolar alcanzó su nivel más bajo desde que hay registro. En 2024, solo el 1,3% de la matrícula teórica se encontraba fuera del sistema.

Los resultados del Simce, en tanto, muestran un panorama heterogéneo. Los estudiantes de cuarto básico registraron su mejor puntaje histórico, lo que el informe interpreta como una señal de normalización del sistema tras la pandemia. En contraste, los de sexto básico y segundo medio aún no logran recuperar los niveles previos. El documento también advierte un aumento significativo en la morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE), fenómeno que vincula a las expectativas por la promesa de condonación.

El total de pacientes en listas de espera alcanzó cerca de 2,97 millones, lo que representa un incremento de 25% respecto de 2021, según el estudio.

Finalmente, en salud el balance vuelve a ser crítico. Las listas de espera registraron un aumento importante en cantidad durante el período. Las garantías retrasadas del sistema GES llegaron a 78.594 casos al cierre de 2025, casi nueve veces más que en 2019. En paralelo, el total de pacientes en listas de espera alcanzó cerca de 2,97 millones, lo que representa un incremento del 25% respecto de 2021. Aunque los tiempos promedio han disminuido desde los peores momentos de la pandemia, el informe indica que aún se mantienen por encima de los niveles previos.

De cara al futuro, el estudio presenta tres recomendaciones para el gobierno de José Antonio Kast. Primero, abordar de manera urgente la seguridad, enfocándose en la reducción de homicidios y delitos asociados. En segundo lugar, fomentar tasas de crecimiento económico que permitan mejorar las condiciones de vida. Y por último, realizar un ajuste fiscal necesario para retomar el camino hacia la estabilidad económica. “Esperamos poder colaborar ofreciendo propuestas para enfrentar estos desafíos de forma constructiva”, concluye el director de Horizontal.