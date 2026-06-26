Cadem: indemnización a todo evento del gobierno divide a chilenos y un 82% cree que el país enfrenta una emergencia laboral

Un nuevo adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem entregado este jueves dio cuenta de que un 45% de los encuestados rechaza la idea del gobierno de modificar la legislación vigente y permitir indemnizaciones a todo evento, mientras que igual porcentaje se muestra de acuerdo con la iniciativa.

El sondeo aplicado en 1.000 casos durante este miércoles y que alcanzó una cobertura de en 158 comunas, consultó sobre el escenario económico y laboral.

Frente a esto, Cadem preguntó si los encuestados se sienten tranquilos o preocupados por la estabilidad de su trabajo o del jefe del hogar.

Con un alza de cinco puntos frente a la medición de abril (58%), ahora un 63% de los consultados se mostró preocupado frente a esa posibilidad durante el gobierno de José Antonio Kast, reflejando un alza respecto a la administración anterior, cuando en enero, un 60% manifestaba preocupación.

Solo un 32% afirma sentirse tranquilo frente a la referida consulta.

Cadem - Preocupación por estabilidad laboral

Además, un 82% de los consultados cree que el país enfrenta una crisis laboral, percepción que es transversal entre hombres y mujeres, de distinta afinidad política. Solo un 13% cree que no se da ese escenario.

Cadem - Emergencia laboral.

Frente a la consulta anterior, un 46% cree que la principal razón de dicha emergencia son los despidos o inestabilidad laboral, seguido de un 35% que considera una emergencia las dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo, igual cifra que considera parte de las dificultades los bajos salarios.

Cadem - Principales emergencias laborales

Además, se consultó por cuáles son las razones para las cifras actuales de desempleo. Un 39% lo atribuye al bajo crecimiento de la economía, un 37% al aumento de la inmigración con disposición a trabajar por salarios más bajos y un 30% a la incertidumbre política y económica.

Cadem - razones del desempleo en Chile

Indemnización a todo evento

Cadem también consultó por la propuesta que analiza el gobierno, de realizar cambios en el sistema laboral, para permitir indemnizaciones a todo evento; frente a la actual norma, que considera una remuneración por año de servicio (con tope de 11 años), cuando el trabajador es despedido.

Un 45% está de acuerdo con generar un mecanismo que indemnice a todo evento, frente a otro 45% que está en desacuerdo.

Cadem - indemnización a todo evento

Frente a la consulta anterior, un 53% cree que de haber un cambio, debe aplicarse a todos los trabajadores, un 16% cree que debe ser solo para trabajadores nuevos y un 15% a quienes tengan un contrato con menos de tres años de antigüedad.