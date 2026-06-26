Cadem: indemnización a todo evento del gobierno divide a chilenos y un 82% cree que el país enfrenta una emergencia laboral
Sondeo arrojó, además, que un 63% de los consultados se mostró preocupado por la estabilidad de su trabajo y, frente al escenario de desempleo actual, un 39% lo atribuye al bajo crecimiento de la economía y un 30% a la incertidumbre política y económica.
Un nuevo adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem entregado este jueves dio cuenta de que un 45% de los encuestados rechaza la idea del gobierno de modificar la legislación vigente y permitir indemnizaciones a todo evento, mientras que igual porcentaje se muestra de acuerdo con la iniciativa.
El sondeo aplicado en 1.000 casos durante este miércoles y que alcanzó una cobertura de en 158 comunas, consultó sobre el escenario económico y laboral.
Frente a esto, Cadem preguntó si los encuestados se sienten tranquilos o preocupados por la estabilidad de su trabajo o del jefe del hogar.
Con un alza de cinco puntos frente a la medición de abril (58%), ahora un 63% de los consultados se mostró preocupado frente a esa posibilidad durante el gobierno de José Antonio Kast, reflejando un alza respecto a la administración anterior, cuando en enero, un 60% manifestaba preocupación.
Solo un 32% afirma sentirse tranquilo frente a la referida consulta.
Además, un 82% de los consultados cree que el país enfrenta una crisis laboral, percepción que es transversal entre hombres y mujeres, de distinta afinidad política. Solo un 13% cree que no se da ese escenario.
Frente a la consulta anterior, un 46% cree que la principal razón de dicha emergencia son los despidos o inestabilidad laboral, seguido de un 35% que considera una emergencia las dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo, igual cifra que considera parte de las dificultades los bajos salarios.
Además, se consultó por cuáles son las razones para las cifras actuales de desempleo. Un 39% lo atribuye al bajo crecimiento de la economía, un 37% al aumento de la inmigración con disposición a trabajar por salarios más bajos y un 30% a la incertidumbre política y económica.
Indemnización a todo evento
Cadem también consultó por la propuesta que analiza el gobierno, de realizar cambios en el sistema laboral, para permitir indemnizaciones a todo evento; frente a la actual norma, que considera una remuneración por año de servicio (con tope de 11 años), cuando el trabajador es despedido.
Un 45% está de acuerdo con generar un mecanismo que indemnice a todo evento, frente a otro 45% que está en desacuerdo.
Frente a la consulta anterior, un 53% cree que de haber un cambio, debe aplicarse a todos los trabajadores, un 16% cree que debe ser solo para trabajadores nuevos y un 15% a quienes tengan un contrato con menos de tres años de antigüedad.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
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