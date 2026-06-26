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    Cadem: indemnización a todo evento del gobierno divide a chilenos y un 82% cree que el país enfrenta una emergencia laboral

    Sondeo arrojó, además, que un 63% de los consultados se mostró preocupado por la estabilidad de su trabajo y, frente al escenario de desempleo actual, un 39% lo atribuye al bajo crecimiento de la economía y un 30% a la incertidumbre política y económica.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    14 Octubre 2022 Foto: Andres Perez Andres Perez

    Un nuevo adelanto de la encuesta Plaza Pública de Cadem entregado este jueves dio cuenta de que un 45% de los encuestados rechaza la idea del gobierno de modificar la legislación vigente y permitir indemnizaciones a todo evento, mientras que igual porcentaje se muestra de acuerdo con la iniciativa.

    El sondeo aplicado en 1.000 casos durante este miércoles y que alcanzó una cobertura de en 158 comunas, consultó sobre el escenario económico y laboral.

    Frente a esto, Cadem preguntó si los encuestados se sienten tranquilos o preocupados por la estabilidad de su trabajo o del jefe del hogar.

    Con un alza de cinco puntos frente a la medición de abril (58%), ahora un 63% de los consultados se mostró preocupado frente a esa posibilidad durante el gobierno de José Antonio Kast, reflejando un alza respecto a la administración anterior, cuando en enero, un 60% manifestaba preocupación.

    Solo un 32% afirma sentirse tranquilo frente a la referida consulta.

    Cadem - Preocupación por estabilidad laboral

    Además, un 82% de los consultados cree que el país enfrenta una crisis laboral, percepción que es transversal entre hombres y mujeres, de distinta afinidad política. Solo un 13% cree que no se da ese escenario.

    Cadem - Emergencia laboral.

    Frente a la consulta anterior, un 46% cree que la principal razón de dicha emergencia son los despidos o inestabilidad laboral, seguido de un 35% que considera una emergencia las dificultades para reinsertarse tras perder un trabajo, igual cifra que considera parte de las dificultades los bajos salarios.

    Cadem - Principales emergencias laborales

    Además, se consultó por cuáles son las razones para las cifras actuales de desempleo. Un 39% lo atribuye al bajo crecimiento de la economía, un 37% al aumento de la inmigración con disposición a trabajar por salarios más bajos y un 30% a la incertidumbre política y económica.

    Cadem - razones del desempleo en Chile

    Indemnización a todo evento

    Cadem también consultó por la propuesta que analiza el gobierno, de realizar cambios en el sistema laboral, para permitir indemnizaciones a todo evento; frente a la actual norma, que considera una remuneración por año de servicio (con tope de 11 años), cuando el trabajador es despedido.

    Un 45% está de acuerdo con generar un mecanismo que indemnice a todo evento, frente a otro 45% que está en desacuerdo.

    Cadem - indemnización a todo evento

    Frente a la consulta anterior, un 53% cree que de haber un cambio, debe aplicarse a todos los trabajadores, un 16% cree que debe ser solo para trabajadores nuevos y un 15% a quienes tengan un contrato con menos de tres años de antigüedad.

    Cadem - Aplicación de indemnización a todo evento
    Más sobre:CademPlaza PúblicaMercado laboraltrabajosIndemnización

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