Carlos Montes y el senador Latorre entre ellos: los nombres que aparecen como testigos en acusación por Democracia Viva

El Ministerio Público presentó acusación en el caso Democracia Viva con miras a llevar a juicio a la diputada Catalina Pérez, Paz Fuica, Daniel Andrade y Carlos Contreras.

En las 232 páginas de acusación que firma Cristian Aguilar Aranela, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, se detallan 1.166 medios de prueba, una decena de peritos y 146 testigos, que esperan presentar en el juicio.

Una serie de personeros de gobierno, exautoridades y figuras del mundo político aparecen en la lista de testigos.

El caso estalló el 16 de junio de 2023, cuando el medio regional antofagastino Timeline dio a conocer las presuntas irregularidades en los tres convenios por $426 millones que Carlos Contreras, entonces militante del extinto partido Revolución Democrática y seremi de Vivienda de Antofagasta, autorizó por vía directa en favor de Democracia Viva, la fundación de Daniel Andrade, también militante RD en esos días y pareja de la diputada Catalina Pérez.

Las figuras de RD

En la lista de testigos aparece Javiera Martínez Fariña, directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, vinculada a las cuatro aristas del caso: Democracia Viva, Tomarte, Fibra y Fusupo.

También aparece el sociólogo Miguel Crispi Serrano, que en marzo renunció a su puesto de jefe de asesores de La Moneda.

Igualmente, figura Giorgio Jackson, que renunció al Ministerio de Desarrollo Social en agosto de 2023, a dos meses de que el caso estallara, presionado por cuestionamientos de la oposición.

Los tres fueron militantes de Revolución Democrática y fueron citados a declarar en la investigación por Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, y el fiscal jefe de la ciudad nortina Cristian Aguilar.

El desfile de declaraciones judiciales de figuras de RD también consideró a la exdelegada del Biobío Daniela Dresdner Vicencio, ya que estuvo en el directorio provisional de Democracia Viva. La exautoridad se cuenta también entre los testigos.

Otra ex RD que declaró y está incorporada en listado de testigos es la la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas, una de las primeras autoridades en salir del gobierno a raíz del caso.

Asimismo, el listado considera Juan Ignacio Latorre, senador que presidió la desaparecida colectividad.

Otro testigo de ese partido es el abogado Edson Dettoni, el otrora secretario ejecutivo de RD que aseguró en su declaración al Ministerio Público que Catalina Pérez sabía de los convenios de Democracia Viva desde 2022.

Otros nombres

La lista de testigos incluye a la abogada socialista Karen Behrens Navarrete, delegada presidencial regional de Antofagasta.

Del Ministerio de Vivienda, se incluyó al ministro Carlos Montes, a Ricardo Trincado Cvjetkovic, encargado nacional del Departamento de Asentamientos Precarios y Verónica Serrano Madrid, la madre de Miguel Crispi y exjefa de esa unidad.

Miguel Landeros Perkic, abogado y secretario general de la Cámara de Diputados, también aparece como testigo por el Informe de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de fiscalizar los actos de gobierno relacionados con transferencia de fondos realizados en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Minvu.