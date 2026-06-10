CEP: delincuencia y salud siguen siendo los problemas a los que el gobierno debería prestar mayor atención

El Centro de Estudios Públicos (CEP) compartió los resultados de su última encuesta realizada entre el 18 de abril y el 27 de mayo de 2026, donde, entre otras preguntas, se le pidió a los participantes que destacaran los tres problemas del país a los que el gobierno debería dedicar el mayor esfuerzo en solucionar: en primer lugar se ubicó la delincuencia , los asaltos y los robos (57%) .

Este factor como principal preocupación coincide con la percepción demostrada en las últimas tres encuestas CEP, sin embargo, presenta una baja respecto a la última medición correspondiente a septiembre y octubre del 2025, donde alcanzó el 61%.

Como segunda preocupación, los encuestados destacaron -nuevamente- la salud (42%). Ese ítem representa un alza respecto a las últimas dos mediciones: alcanzó un 38% en el periodo de septiembre y octubre de 2025 y un 40% en mayo y junio del mismo año.

Los participantes identificaron como tercer problema la educación, factor que representa un “aumento significativo” respecto a la última encuesta. En esta oportunidad, el ítem marca un 28% de preocupación, lejos del 23% alcanzado en el periodo septiembre-octubre.

Más abajo, los encuestados marcaron el narcotráfico (28%) como una de las principales preocupaciones, lo que indica una “diferencia estadísticamente significativa” en relación a las dos últimas mediciones: 22% (septiembre-octubre) y 20% (mayo-junio).

Otro factor que llamó la atención fue la drástica baja en el preocupación por el empleo, ítem que en la última medición se posicionó en el tercer lugar con un 26% y ahora alcanza un 18%, ubicándose en el quinto puesto por debajo de las pensiones (18%).

El factor que también bajó en la escala de preocupaciones fue la inmigración, problema que en la última encuesta alcanzaba un 21% y en esta medición llega a un 13%.

Cabe destacar que el estudio fue aplicado en terreno a 1.469 personas, mayores de 18 años, en 122 comunas del país.