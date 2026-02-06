SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Chevesich por la democracia en Día Mundial de las Elecciones: “Es más que la sola posibilidad de acudir a las urnas”

    La presidenta de la Corte Suprema destacó que el acto de votar "es el latido de nuestra democracia”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Al encabezar una nueva ceremonia de juramento de abogados, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, reflexionó en torno al Día Mundial de las Elecciones y destacó que el sufragio “es más que la sola posibilidad de acudir a las urnas”.

    En su discurso, la mañana de este viernes, en el Palacio de Tribunales, la máxima autoridad del Poder Judicial abordó la relevancia histórica y social del derecho a sufragio, en el marco de la conmemoración.

    El Día Mundial de las Elecciones se celebra cada primer jueves de febrero. La conmemoración surgió a partir de la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales, desarrollada en Hungría del 14 al 17 de septiembre de 2005.

    En su mensaje a los nuevos profesionales, Gloria Ana Chevesich enfatizó que, si bien las elecciones libres son la esencia de la democracia, la participación real trasciende el acto de depositar un voto.

    “Me interesa desde ya dar por superada la concepción antigua, formal y restringida de la democracia, que la identifica precisamente con la existencia de elecciones... (esta) es más que la sola posibilidad de acudir a las urnas”, sostuvo la presidenta del máximo tribunal.

    Chevesich relevó la dimensión humana y colectiva del voto como herramienta de cohesión social.

    “El sufragio representa el latido de nuestra democracia, el eco de nuestras esperanzas y la expresión más genuina de nuestra voluntad colectiva. En el fondo, es la voz que da vida a nuestros sueños, aspiraciones y valores, permitiendo el asentamiento de sociedades más justas y pacíficas”, manifestó.

    Al cerrar su discurso, citando las libertades de asociación y expresión como pilares complementarios al voto, la presidenta de la Corte Suprema recalcó que “el derecho a sufragio no es solo el acto de votar”.

    “También representa una forma de expresión que nos interconecta, permitiendo sentirnos parte de un todo más grande que nuestra propia individualidad”, sostuvo.

