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    Codina realiza balance de últimas manifestaciones y señala que están abiertos a “brindar un espacio democrático” para movilizaciones

    Durante la jornada del jueves, la Confech y la ACES realizó una convocatoria en protesta a las últimas medidas del gobierno, la que atrajo alrededor de 3.500 estudiantes y terminó con 14 personas detenidas. El delegado presidencial de la RM enfatizó que "la situación se desenvolvió de una manera relativamente normal".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, realizó la mañana de este viernes un balance de la marcha estudiantil desarrollada durante la jornada de ayer y que dejó una convocatoria de 3.500 estudiantes y 14 detenidos. Además, adelantó cómo el Ejecutivo se está preparando para otras manifestaciones masivas.

    La convocatoria de ayer fue realizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) en protesta a las últimas medidas del Ejecutivo. Se reunieron bajo la consigna de “Contra el retroceso, marchamos”.

    El grupo se reunió en un principio en la sede del Congreso en Santiago y se trasladó hacia la Alameda para dirigirse hacia Plaza Baquedano.

    Estudiantes salieron a marchar este jueves en el centro de Santiago (Foto: Aton)

    En conversación con Radio Universo, Codina señaló que “en particular el día de ayer, la situación se desenvolvió de una manera relativamente normal, no obstante que hubo algunas situaciones puntuales”.

    “Por ejemplo, en Lord Cochrane con Alameda, donde debió intervenir el COP, el Control de Orden Público de Carabinero. Pero en general, yo le diría que esperamos que obviamente los grupos que están detrás de la organización de estas actividades entiendan lo importante que es no alterar ni el orden público, ni tampoco generar daños que puedan afectar la integridad de las personas o también mobiliario urbano o propiedad privada”, detalló la autoridad.

    Consultado respecto a si habría una intencionalidad política detrás de estos movimientos, particularmente en contra del gobierno de Kast solo por su signo político, Codina enfatizó: “No tenemos hasta el momento la certeza”.

    “Evidentemente estaremos observando con objetividad las situaciones que se puedan ir produciendo y según eso estableceremos los diagnósticos y obviamente también las medidas a seguir en caso que pudiera existir, como usted indica, algún tipo de intencionalidad política que evidentemente pudiera significar la manipulación de espacios de movilización con fines políticos”, explicó Codina.

    Por otro lado, también detalló que habrían recibido desde la delegación la solicitud para desarrollar otras movilizaciones en los días siguientes.

    “El día 27 está autorizada una caminata en la zona del trayecto de la Alameda, pero también entendemos que el día 29, en virtud de la memoria, hay un grupo familiar que solicitó también en virtud de la memoria de don José Manuel Pará, Manuel Guerrero y Santiago Natino, poder acercarse a la zona de Los Leones con El Vergel. Eso ha sido autorizado.”, detalló.

    Nuestra primera señal durante estos primeros días de gobierno, que ni siquiera llevamos un mes, es acoger todas estas solicitudes, brindar un espacio democrático, entendiendo que esperamos sea la responsabilidad la que prime en este tipo de movilizaciones. Esto es brindar obviamente una oportunidad para que estos grupos entiendan que más allá de que exista un cambio de signo de gobierno, también entendemos lo importante de respetar espacios democráticos de participación ciudadana”, agregó la autoridad.

    Finalmente, respecto a la protección del monumento al general Baquedano, que recientemente fue reinstalado en la plaza homónima, Codina señaló que actualmente la escultura tiene un dispositivo de resguardo encabezado por la municipalidad de Providencia y Carabineros.

    “Si alguien quiere manifestarse en la plaza Baquedano y tiene la autorización, puede hacerlo. En este momento no existe ninguna de las actividades aprobadas que tenga como punto de término la plaza Baquedano. Por lo tanto, si se acercan, van a ser disueltos", explicó.

    Lee también:

    Más sobre:Germán CodinaManifestacionesConfechRegión MetropolitanaAlza a la bencina

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