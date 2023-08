Concejal Juan Mena (Ind.) presentará recurso a Contraloría para frenar renombre de calles en Santiago

Luego de una sesión online de tres horas, la tarde de este miércoles el Concejo Municipal de Santiago aprobó, por nueve votos a favor y dos en contra, renombrar ocho calles, dos plazas y un puente de la comuna. Además de la alcaldesa Irací Hassler (PC) la propuesta fue respaldada por las concejalas comunistas Dafne Concha, Camila Davagnino y Virginia Palma, Ana María Yáñez (RD), Marcela Urquiza (PEV), Yasna Tapia (Comunes), Paola Melo (PS) y Rosario Carvajal (Ind.).

Pese a que se preveía que la propuesta impulsada en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado tendría respuesta favorable -incluso ante la negativa de juntas de vecinos y miembros del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc)- los dos concejales en contra del proyecto no quedaron satisfechos con los resultados.

Es más, al momento de efectuar su voto, el concejal Juan Mena (Ind.) arremetió en contra de la alcaldesa puesto que, contrario a lo que ella sostenía, la propuesta no consideró una consulta ciudadana ni la opinión de los vecinos. Incluso, finalizó su intervención afirmando que, de ser reelegido, “me comprometo a retomar el nombre de las calles”. Mientras que su par, Santiago Mekis (RN), hizo sus reparos por el gasto y los trámites que implicará para los vecinos el renombre de las calles.

En conversación con La Tercera, Mena afirmó que después del concejo municipal comenzó a evaluar la presentación de acciones judiciales (o de otro tipo) para evitar los cambios de nombre en la comuna de Santiago. En concreto, el edil anunció que ingresará el próximo lunes 14 de agosto un recurso ante la Contraloría General de la República (CGR) para frenar la iniciativa y que antes se considere la opinión de las Juntas de Vecinos (JJ.VV.) en la decisión.

“(Entre los puntos a presentar a Contraloría) está que fuera de toda legalidad, los antecedentes fueron puestos a disposición de los concejales solo tres horas antes del día de las comisiones. Es decir, tres horas antes de empezar el martes 8 a las 14:30 las comisiones del concejo municipal. Esto carece de toda transparencia y regularidad de lo que dice la Ley Orgánica de Municipios donde los concejales debiesemos seguir todos los antecedentes con, a lo menos, 48 horas de anticipación”, afirmó.

Asimismo, dentro de la denuncia el concejal también apunta a la falta de información entregada a los vecinos y la carencia de una consulta ciudadana. “Aquí se hace una consulta a diversas organizaciones que dice la ley para hacer este cambio de nombre. Entre estas está el Cosoc, pero la gente que hizo la votación en el Cosoc también recibió los antecedentes, según dicen, con poca anterioridad. Es más, los Cosoc tampoco pudieron bajar esto a las organizaciones o comunidades, a los vecinos, para hacer las consultas respectivas y pertinentes para poder votar a conciencia. La votación fue personal y unilateral”, agregó Mena.

La misiva que se busca preparar también contará con el respaldo de miembros del Cosoc que rechazan el proyecto. Milena Parada, integrante y presidenta de la Comisión Barrios y Patrimonios de Santiago y presidenta de la Junta de Vecinos Av. España, afirma que apoyará al concejal en la propuesta. Junto a ella también se han unido cerca de 20 representantes de la nueva Unión Comunal de JJ.VV.

“La idea es no innovar y poder bloquear (el proyecto) para que se le haga la consulta a los vecinos. Lo que nosotros pedimos es eso. No queremos que el cartel sea de derecha, de política, de que somos fascistas. Nada de eso. El tema es que se les consulte a los vecinos para que realmente se les considere porque nosotros hemos preguntado en las comunidades y la gente no ha sido consultada, les sorprendió la decisión”.

Parada también se refiere a la falta de antelación con la que los miembros del Cosoc votaron la propuesta el pasado 27 de julio, en sesión ordinaria. “Solo horas antes de la votación se nos envió un documento de la tabla de votación y el proyecto de cambio de calles salía mencionado. Pero nosotros pensamos que ahí se nos presentarían los objetivos y las propuestas en detalle para discutirlas, pero no fue así. Solo teníamos que votar. Tres días después (el 30 de julio) nos llegó un correo con el detalle del cambio de calles. Ya no servía porque habíamos votado, o sea, no se siguió el proceso que corresponde para un proyecto de este tipo”, afirmó.